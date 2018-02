Nagy változás történik a bankfiókokban

A legegyszerűbb és egyben leghétköznapibb banki műveleteket többnyire már otthonról, online is képesek vagyunk végrehajtani, de továbbra is vannak olyan műveletek, melyekhez kénytelenek vagyunk bemenni a fiókba: tipikusan ilyenek a pénztári műveletek. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy milyen módon szeretnék ezt a területet is modernizálni, automatikusabbá tenni a bankok.

Bosszantó lehet, ha egy egyszerű pénztári tranzakcióra kell sokat várni, és logikusnak tűnhet, hogy több pénztárat kell fenntartani a fiókokban, de több pénzintézet is egészen más utat választott a probléma orvoslására.

Készpénzbefizetésre alkalmas ATM-ekkel igyekszik tehermentesíteni a pénztárait, illetve amennyire lehetséges, teljesen meg is szüntetik a pénztárakat. Nem feltétlenül szorítják ki azonnal az új ATM-ek a hagyományos pénztárakat: számos fiók van, ahol egyszerre mindkét befizetési lehetőség megvan az ügyfelek részére.

A bankok ugyanis arra törekszenek, hogy minél jobban tehermentesíthessék a banki ügyintézőket, hogy azok az egyéb feladataikra összpontosíthassanak, a bevételek legnagyobb része ugyanis a hitelek kihelyezéséből, illetve a befektetési, egyéb termékeik értékesítéséből származik. A banknak érdeke, hogy pénz érkezzen a nála vezetett számlákra, de a készpénz feldolgozása, tárolása, adminisztrációja jelentős költségeket emészt fel.

