Új buszok érkeznek

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy a tavalyi aratást követő 15 százalékos lisztáremelés után a következő egy-két hónapban az átadási ár további mintegy 10 százalékos növekedésével lehet számolni. Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára elmondta, hogy a drágulás oka a gabona áremelkedésén túl szerinte az, hogy januártól a minimálbér és a garantált bérminimum átlagosan 10 százalékkal nőtt, és 30 százalékkal drágult az áram a versenypiacon.

Száz buszt szereztek be a Volán társaságok – írja a Magyar Idők. A lap kiemeli, hogy a buszok összértéke meghaladja a nettó 6,2 milliárd forintot. A könnyűszerkezetes buszok a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően takarékos, Euro 6 C emissziós besorolású motorokkal rendelkeznek. A járműveket klímaberendezéssel és GPS vezérlésű utasinformációs rendszerrel is felszerelték.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy romániai tengeri lelőhelyek gázát továbbítaná az FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyarországon át egyes európai piacokra. Az FGSZ megvásárolta a Magyar Gáztranzit Zrt.-t. A tranzakcióval az FGSZ megszerzett egy Vecséstől a magyar-szlovák határig tartó 91 kilométer hosszú csövén tudja majd Szlovákián keresztül Európa egyes részeibe eljuttatni a délről érkező gázt.

