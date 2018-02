Az önjáró autózás után érkezik az önjáró bevásárlás

A vásárlók már le tudnak tölteni egy olyan applikációt, amellyel az üzletbe belépve úgy lehet vásárolni, hogy az ne igényeljen személyes interakciót. Az applikáció és a bolt integrált mesterséges intelligenciája kommunikál, így a kiválasztott termékeket nem kell pénztárosnál kifizetni, hanem a számlát online rendezik - mondta az InfoRádióban Müller Zsolt, a KPMG retail szektorért felelős igazgatója.

A rendszer sok mindent lát, azt is, hogy mennyi idő alatt születik meg a döntés, illetve azt is, hogy milyen sorrendben vásárolják meg a termékeket.

A kamerás rendszer egyben figyeli és meg is tanulja a vásárlók fogyasztását – hogy melyik terméket választják leginkább –,

így segíthet a boltosoknak a marketingben és a termékek kiválasztásában is.

Máshol nem működik még ilyen bolt, de nagyon sokan próbálkoznak, folynak a tesztek hasonló megoldásokkal.

„A Walmart Amerikában elkezdett ezzel foglalkozni, és egyébként Németországban is van több ilyen megoldás. Egyelőre főleg a technikai részére fókuszálnak, hogyan is lehetne megoldani ezt a boltokban” – mondta Müller Zsolt, de hozzátette, néhány bolt megjelenése után is nehézkes lenne a technológia elterjesztése, mivel nagyobb anyagi ráfordítást, illetve több időt igényelne a fogyasztók hozzászoktatása is.

A szakember elmondta, hogy 10 éves távlatban már valódi alternatív megoldása lehet a vásárlásnak, illetve az értékesítésnek, mivel a mesterséges intelligenciával felszerelt bolt hasonló analíziseket végez, mint az önjáró autó, amit hasonlóan a közeljövőben tartanak reálisnak bevezetni.

