Szupersportautótól a páncélozott traktorig - ezek a legfurább rendőrségi járművek

A Zsaru Magazin bevallottan szubjektív összeállításban gyűjottö össze a legszokatlanabb szolgálati autókat

Lamborghini Huracán (Olaszország): Az olasz államrendőrség két Huracán sportautót is átvett együttműködési megállapodás keretében. Reprezentatív feladatok mellett a 325 km/h végsebességű járműveket sürgősségi szállításokra, például szervátültetésekhez szükséges orvosi anyagok villámgyors célba juttatására használják.

BMW Isetta (Németország): Az 1950-es években a Német Szövetségi Köztársaság több vidéki kapitánysága is rendszerbe állította az olcsó, alacsony fogyasztású „buborékautót”. A 85 km/h csúcssebességű Isetta a vidéki rendfenntartásban váltotta fel az addig használt motorkerékpárokat és kerékpárokat.

BAC Mono Police Car (Man-sziget): A Formula–3-as versenyautókra emlékeztető szuperkocsit a Man-szigeti Rendbiztosság a közlekedésbiztonsági feladatok támogatására kapta meg a gyártótól. A 274 km/h végsebességre képes jármű főként promóciós célokat szolgál, különös tekintettel a sziget gyorsforgalmi útjaira érkező turisták figyelmeztetésére.

John Deere Traktor (Lincolnshire, Egyesült Királyság): A John Deere 6630 típusú mezőgazdasági vontatót a helyi rendőrség igényeire szabva, kék villogóval és rendőrségi festéssel látták el. A jármű fő feladata a vidéki bűnmegelőzés és a környezettudatos mezőgazdasági megoldások népszerűsítése iskolákban és közösségi eseményeken.

Armored Spherical Cabin Electric Patrol Vehicle (Kína): A páncélozott, gömbkabinos elektromos járőrautót a kínai Zijing Qingyuan vállalat fejlesztette ki. A 80 km/h csúcssebességű, A szintű lövedékálló burkolattal ellátott járművet tömegkezelésre tervezték, 360 fokos megfigyelőkupolával és füst- vagy könnygázgránátok kilövésének lehetőségével. A járművet végül nem vetették be.