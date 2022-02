Régi ismerős térhet vissza a Balatonra

1923-ban jelent meg az első hidroplán a Balatonon. A Siofok.hu beszámolója szerint egy Budapest-Siófok út akkor 80 ezer koronába került, míg egy balatoni körrepülést 50 ezerből is meg lehetett úszni a vízi-légi taxival. Az 1930-as években divattá vált hidroplánnal utazni a Balatonra. A repülések 1937-ig tartottak.

Most ezt hozná vissza Házas Gábor, aki egy barátjával Norvégiában már vett egy Cessna 206-ost, és a Dunán, Adonynál próbarepülési napot is tartott a hazai hatóságok részvételével. Jelenleg ugyanis nem teszik lehetővé a jogszabályok a vízi repülőgép üzemelését. „A vízi repülőgép új szereplő lenne a vízen, s a hajózási szabályzatban is meg kell jelennie – mondta a siófoki szakember, aki repülésirányítóként közreműködött a dunai tesztrepülésen, egyben a biztosítást végző Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) tagja. – Abban bízunk, hogy

a próbarepülési tapasztalatok után felgyorsul a jogszabályalkotás folyamata.”

Házas Gábor a következő tesztrepülést a Balatonra tervezi. Cél, hogy száz év után újrainduljon a Budapest-Balaton légi taxi, és az is, hogy a vízi repülés elérhető legyen egy sétarepülés formájában is – tette hozzá.

Elárulta azt is, hogy elsősorban a VMSZ vízimentőbázisaival terveznének a balatoni vízi repülőterek létesítésekor.

Nyitókép: Cesar Okada / Getty