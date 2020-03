Egyelőre ismeretlen módszerrel törték fel egy szegedi férfi OTP Bankos számláját olyan csalók, akik lakáseladónak adták ki magukat. Nyomoz a rendőrség, a szakértő pedig elmondja, mi lehetett az átverés titka.

Az estről beszámoló 24.hu által Attila néven említett férfi egy budapesti, V. kerületi lakást szeretett volna megvásárolni. A hirdetést az egyik legnagyobb ingatlanportálon találta meg, először telefonon egyeztettek, majd a Horváth Tamásként bemutatkozó férfi kérésére áttértek a Telegram nevű alkalmazás használatára.

Ezután a lakás tulajdoni lapja mellett több fotót is kapott Attila. Majd az "eladó" kikötötte, hogy a vételár kiegyenlítését kizárólag az OTP Banknál vezetett számláról történő utalással tudják elfogadni. Ez ugyan gyanús körülmény, de Attila továbbra sem kételkedett.

Mivel nem volt számlája az OTP Banknál, nyitott egyet, és elhelyezett rajta 30 millió forintot, a lakás árát, majd egy képernyőfotót küldött bizonyítékként, amin szerepelt a frissen megnyitott OTP-s számla száma, és az is, hogy elhelyezett rajta 30 millió forintot. Attila ugyanakkor semmilyen érzékeny személyes adatot nem osztott meg az eladóval.

Ezután jött volna a lakás megtekintése, ám

a számlanyitás után két nappal Attila azt vette észre, hogy telefonja nem működik, csak segélyhívást tud róla indítani. Ekkor gyanút fogott, és megnézte az internetbankját: kiderült, hogy eltűnt az ott elhelyezett 30 millió forint.

Próbált intézkedni az OTP Banknál, de már minden hiába volt, a pénzt továbbutalták a számlájáról, a pénzintézet első körben mindössze rögzíteni tudta a panaszát. A magát eladónak kiadó, Horváth Tamásként bemutatkozó férfi pedig köddé vált, semmilyen csatornán nem lehetett elérni.

Attila külföldről hazatérve a soproni rendőrségre sietett, feljelentést tett.

Az OTP Bank is vizsgálatot indított a férfi panasza nyomán, és bár úgy látták, náluk nem történt hiba, kártalanítani fogják a férfit.

Csupa kérdés

Vajon miként történhetett mindez, miért ment tönkre a telefon és hogyan tűnt el a pénz, és miért kötötték ki az OTP Bankos számlaszámot?

A 24.hu-nak nyilatkozó IT-biztonsági szakértő szerint elképzelhető, hogy Attila az úgynevezett SIM-swap átverés áldozata lett. Csizmazia-Darab István elmondta, ez olyan csalási forma, amikor az alaposan felkészült és tervszerűen eljáró csaló a mobiltelefon-szolgáltatón keresztül játssza ki áldozatát.

A kicsalt személyes adatokkal ugyanis "más bőrébe lehet bújni" egy szolgáltatónál, és el lehet játszani, hogy tönkrement a SIM-kártya (vagy elveszett a telefon). Ehhez Magyarországon elvileg személyes ügyintézés kell, de lehetnek akár kivételek is a koronavírus miatt, vagy mert külföldön van az illető.

Ha pedig egyszer sikerül megszerezni az adott telefonszámhoz tartozó új SIM-kártyát, az áldozat telefonja a régi SIM-mel elveszti a hálózathoz való kapcsolódást, és onnantól a csaló megkapja az áldozatnak szánt SMS-üzeneteket. Így a csalóhoz futnak be a többi közt az áldozatnak küldött egyszeri banki jelszavak is, amikkel hozzáférhetnek annak bankszámlájához is.

Nyitókép: Pixabay