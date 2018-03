Érdekességek a genfi autószalonról - galéria

Az idei vásár autós újdonságai és érdekességei között ott van a 488 Pista nevű új Ferrari, a Magyarországon is gyártott Mercedes A osztály, és feltűnik egy repülő autó is. Mindemellett újdonság lesz az is, hogy az elmúlt években tapasztalhatónál is kevesebb hosztesz áll majd a standokon és pózol az autók mellett. Több nagy gyártó is úgy döntött, hogy modellek helyett szakértőket állít a kocsik mellé.

20 Galéria: A Genfi Nemzetközi Autószalon első érdekességei - galéria Fotó: Martial Trezzini / MTI / EPA

