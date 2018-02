Gólyájukért aggódnak a vassurányiak: meddig bírja a hideget?

Megérkezett az első vasi gólya Vassurányba. A madarat a helyiek Surinak nevezték el. A napokban lehullott sok hó és az extrém hideg azonban aggodalommal töltötte el a vassurányiakat, attól tartanak, hogy a korán hazajött gólya nem fogja túlélni a február végi telet - írja a nyugat.hu.

Összefogtak hát és élelmet kezdetek hordani a madárnak. Halat és csirkét visznek neki minden nap.

A szakemberek azt mondják, hogy a gólyák emberi beavatkozás nélkül is túlélik az ilyen időjárást. Van egyébként olyan madár is, amelyik el sem ment délre. A Madártani Társaság 7-8 Magyarországon áttelelő gólyáról is tud.

