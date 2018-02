Így szülinapozott Asha

Az ünnepelt egy különleges, kifejezetten az elefántok ízlése szerint elkészített tortát kapott. A torta „tésztáját” zabból, korpából és lisztből készített „tortalapok” alkották. A lapok közötti krém réti széna szeletekből állt, magára a tortára pedig különféle zöldségeket és gyümölcsöket, többek között banánt és ananászt is tettek a gondozók ehető díszítés gyanánt. A tortán elhelyezett 5-ös szám kenyértésztából készült, ugyancsak a galgahévízi pékek alkotásaként - olvasható az állatkert honlapján.

Asha nem egyedül ette meg be az egész tortát, hanem jutott belőle a vele egy térben élő anyaállatnak, a 16 éves Angele-nek, valamint az ünnepelt tavaly novemberben született kisöccsének, Arunnak is. Sőt, még az apuka, a szomszéd kifutóban lakó, 17 éves Assam is kapott kóstolót a születésnapi csemegéből.

