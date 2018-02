Ezért nem szabad a sütőolajat a lefolyóba önteni

Hozzátették, a társaság 2011 óta gyűjti be a lakosságtól a használt étolajat, jelenleg 356 helyen lehet leadni a konyhai zsiradékot. A Mol az MTI érdeklődésére arról is beszámolt, hogy a cég tavaly 232 tonna használt étolajat gyűjtött be a töltőállomásokon, 2011 óta pedig ez a mennyiség meghaladta az 1000 tonnát.

A kijelölt Mol töltőállomásokon leadott használt olajat a Biofilter Zrt. gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak belőle. A használt étolajból a környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát termék lesz, amelyet a Mol százhalombattai finomítójában használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.

A közlemény szerint Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel, a használt sütőolajat azonban csak az üzemi konyhákból, éttermekből szállítják el és dolgozzák fel. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez azonban a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha a sütőolaj az élővizekbe jut, a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket.

