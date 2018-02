Fontos változtatás jön a YouTube-nál

A Facebook után a YouTube is felveszi a harcot az állami propagandával és az álhírekkel szemben, ennek érdekében a napokban egy új rendszert vezet be a videóinál, első körben az Egyesült Államokban – írja a hvg.hu.

A fejlesztők a YouTube hivatalos blogján jelentették be, hogy mostantól felcímkézik azokat a videókat, amelyek az állami hírügynökségekhez vagy valamilyen más támogatott szervezethez köthetők. A jövőben így a videó és annak címe között jelenik majd meg egy információs sáv, amelyben jelzik, milyen forrásból származik az épp látott hír.

Az információs sávba egy linket is tesznek, amely az adott szervezet vagy állami hírügynökség Wikipédia-oldalára mutat. Emellett egy bejelentő űrlapot is készítettek, amelyen megjegyzéseket, észrevételeket küldhetnek be a felhasználók.

A The Verge szerint mindez komoly csapás lehet majd az orosz állami médiának, amelynek egyik legnagyobb platformja a YouTube. Az RT America csatornát az oroszok angol nyelvű propagandacsatornájának tartják, amely Moszkva szájíze szerint tálalja az információkat.

Hogy Magyarországra mikor terjesztik ki a szolgáltatást, egyelőre nem tudni, de a hvg.hu szerint egészen biztos, hogy világszerte feltűnik majd a funkció.

Neal Mohan, a YouTube termékfejlesztési vezetője a The Wall Street Journalnak azt is elárulta, a jövőben az összeesküvés-elméletet tartalmazó videók helyett a hivatalos, megbízható forrásból származó információkat tartalmazó videókat jelenítik majd meg. Ez a funkció egyelőre a fejlesztések korai szakaszában jár.

