Ajándék fenékplasztikai műtétbe halt bele egy brit nő Budapesten

Belehalt budapesti fenékműtétjébe egy kétgyermekes, 49 éves brit nő - írja a Daily Mail az ügy bírósági tárgyalásáról frissen tudósítva.

Tryce Harry férje, Kirk Harry a birminghami tárgyaláson elmondta, a 4700 (más források, így a The Sun szerint 5300) fontba kerülő műtéttel

eredetileg csak a nő hasát és mellét plasztikázták volna, az úgynevezett "fenékfeltöltő" beavatkozást a klinika ajándékként adta a nőnek - más testtájakról fecskendezték át a zsírt.

A műtét azonban nem alakult komplikációmentesen, noha ez csak a beavatkozás után 65 perccel derült ki a jelekből: Tryce Harry feltehetően zsíros érelzáródást kapott, és két órával később meghalt.

Az illetékes bíróság meghallgatta a másik felet is: az ügyben egy bizonyos M. Miklós lehet érintett.

A halottkém jelentése is alátámasztotta, "egy nem életmentő műtét nem várt komplikációiba" halt bele a nő, akit az érelzáródást követő szívroham vitt el.

Kirk Harry azt is elmondta, feleségének régóta nagy álma volt egy átfogó plasztikai átalakulás, de nem hozták meg könnyen a döntést a műtétről. M. Miklós intézményére ismerőseiken keresztül bukkantak rá, jó híre volt, de most már - akármennyivel is drágább - csakis Nagy-Britanniában bízna egy hasonló procedúrában, ahol "nagyobb orvosi gyakorlat van" az ilyen eljárásokban.

Jogi szakértők szerint

nem játszott szerepet Tryce Kirk halálában, hogy a műtétet követően csak 30 percenként vizsgálták az életfunkciókat, mivel maguk a műtéti komplikációk okozták a halált, nem az elhanyagolás.

Azt azonban a vizsgálat megállapította, hogy a férjjel csak akkor közölték a bajt, amikor felesége már elhunyt.

Tryce és Kirk 27 éve voltak együtt.

Nyitókép: The Sun