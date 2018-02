Újabb részletek a halálos szerepi alkoholmérgezésről

Debrecenből és Szerepről 21 embert, köztük több gyermekkorút vittek toxikus állapotban kórházba karácsony előtt. Valamennyien szeszes italtól lettek rosszul. Többen válságos, életveszélyes állapotba kerültek, és szervezetükben metil-alkoholt mutattak ki. A mérgezés két halálos áldozatot követelt.

A Zsaru Magazin cikke szerint, amelyet a haon.hu ismertetett, az, hogy a metil-alkoholból mekkora mennyiség elfogyasztása milyen károsodást okoz, a fogyasztó egyéni toleranciaszintjétől is függ. Fogyasztója fejfájást, szédülést, testszerte kiterjedt, szorító fájdalmat érez. Émelygés, öklendezés, hányás is tapasztalható, zavarttá válik a tudat. Súlyos esetben leáll a vese működése, melyet erős derékfájdalom kísér. Látászavar, vakság, agyi ödéma is bekövetkezhet, az anyag májkárosító hatása pedig könnyen halálhoz vezet.

Mivel az etil-alkoholt – azaz a fogyasztásra készített alkoholos italokban megtalálható szeszt – a szervezet ugyanazzal az enzimrendszerrel kezdi el bontani, mint a metil-alkoholt, a káros hatás mérséklődik, ha a mérgezett ember tömény etil-alkohol-tartalmú italt iszik.

Ennek köszönheti az életét az egyik sértett is, aki bár hét decilitert fogyasztott a mérgező italokból, könnyebb mérgezéssel megúszta az esetet. Olyannyira nagy mennyiségben ivott etil-alkoholt tartalmazó italt, hogy az jelentősen mérsékelte a méreg hatását. Volt azonban olyan sértett is, akinek a környezete ismerte ezt a fogást, de mivel a kezelésként adott ital is mérgezett volt, a segítő szándék ellenére súlyosbodott az állapota.

A nyomozás szálai egy debreceni férfihoz, a hasonló, halált azonban nem okozó bűncselekmény elkövetése miatt korábban már büntetett N. Sándorhoz vezettek. December 19-én fogták el, akkor is éppen az általa készített italt próbálta eladni egyik ismerősének.

A férfi a kihallgatásokon elmondta, hogy a márkás likőrök és bourbon whiskeyk hamisításához szükséges alkoholt régi ismerősétől szerezte be. Két férfit nevezett meg forrásként, az ő felelősségüket vizsgálják. Két-három hetente vásárolt tőlük, és mintegy ötven üveg italt készített egy hét alatt. Az alkoholon túl aromákra, színezékre, cukorra és ivó-, illetve a „whiskey” előállításához ioncserélt vízre volt szüksége. Ezeket boltban szerezte be.

Előfordult, hogy egyik beszállítója felhívta a figyelmét arra, hogy a tőle vásárolt alkoholból készült ital szaga nem olyan, mint lennie kellene, és a probléma orvoslására aktív szén alkalmazását javallotta, és adott is N. Sándornak egy 200 grammos kiszerelésű csomaggal.

A Hajdú-Bihar megyei rendőrök házkutatást tartottak azon a nagycserei tanyán is, amelyet a férfi bérelt, hogy „laboratóriumát” berendezhesse. A laboratóriuminak korántsem nevezhető körülmények között 20 liternyi ital nagyjából 50 perc alatt készült el. Ennyi ideig tartott, míg az összetevőket összeöntötte, és a cukor felolvadt az alkoholban. Az így elkészített keveréket fél napig egy műanyag hordóban hagyta, hogy az ízek összeérjenek. Ezután kancsóval és tölcsérrel teletöltötte az adott márka üvegeit, kupakgyűjteményéből kiválasztotta a megfelelőt, végül kupakológép segítségével lezárta a palackot. A végeredmény kinézetre nagyjából megfelelt a valódi márkáénak. Ha az ízt nem is sikerült maradéktalanul eltalálni, a sértettek nem gyanakodtak.

Azt, hogy a palackozáshoz használt üvegeket honnan szerezte be, még vizsgálják, továbbá azt is, hogy a kupakokon talált „Duty Free Shop” címkék honnan származnak. Jelenleg vegyész, toxikológus, valamint igazságügyi orvosszakértő szakvéleményére is várnak még.

N. Sándor ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. December 22-e óta előzetes letartóztatásban van.

