Még mindig nincs meg Balla Irma gyilkosa

Tanúkihallgatással folytatódott a Nyíregyházi Törvényszéken a D. Lajos elleni per. A vádirat szerint a férfi megölte Balla Irmát 2007 nagypéntekén. A fideszes képviselő holttestét nagyszombat délutánján találta meg a fia. Őt előbb elítéltek, majd felmentették az emberölés vádja alól.

Egy, a vádlott életkörülményeiről valló tanú kihallgatásával folytatta pénteken a Nyíregyházi Törvényszék a most 37 éves D. Lajos ellen különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölés vádja miatt indult büntetőperben a bizonyítást. Az áldozat a Fidesz debreceni önkormányzati képviselője, Balla Irma volt, akit tíz éve nagypénteken vertek agyon, majd raboltak ki.

Fia, Schönstein Sándor a barátaival 25 kilométerre a családi háztól szalonnasütésen vett részt, és másnap, nagyszombaton hazaérve talált rá édesanyja vérbe fagyott holttestére. A nyomozás már ekkor félresiklott, mivel a fiú látszólag nem volt megrendülve szülője halálától, ezért gyanússá vált - írja a Magyar Idők.

Vádat is emeltek az előzetes letartóztatásba került fiú ellen, és a Debreceni Törvényszéken elítélték első fokon, ám végül bizonyítottság hiányában jogerősen felmentették a vádak alól. Már a nyomozás során képbe került D. Lajos, aki a gyilkosság idején Balla Irma házának szomszédságában dolgozott egy építkezésen segédmunkásként. A nyomozóknak kétszer is beismerte, hogy ő ölte meg a képviselőnőt, ám mindkét vallomását visszavonta drog-, illetve alkoholfogyasztásra hivatkozva. Időközben más bűncselekmények miatt elítélték. Új nyomozás indult, a Petőfi Attila vezette kiemelt ügyek főosztálya (az úgynevezett döglött ügyek specialistái) végül Balla Irma alsóneműjén meg is találta D. Lajos DNS-hordozó anyagmaradványát.

Így emelhettek vádat a segédmunkás ellen. E szerint D. Lajos 2007. április 6-án a késő esti órákban Debrecenben csavargott, és amikor Balla Irma házához ért, eldöntötte, hogy az általa egyedülállónak megismert asszonytól fog pénzt vagy egyéb értéket szerezni. Egy feszítővassal leütötte az ágyon felülő asszonyt, majd Balla Irma nyakát leszorítva olyan gégesérüléseket okozott, amelyek azonnali halált eredményeztek.

A tárgyalás lefolytatására a Nyíregyházi Törvényszéket jelölték ki, ahol tavaly márciusban kezdődött meg D. Lajos pere. A vádlott nem tett vallomást. Elsőfokú ítélet a jövő év elején várható.

