Gyerekes butaságnak tartja Hosszú Katinka édesapja, hogy Shane Tusup kiteregeti a magánéleti szennyest. Hosszú István szerint miután tönkrement a pár kapcsolata, Katinka megkapta azt a gyengédséget Dudás Dani úszótól, amit Tusuptól egyáltalán nem.

Hosszú Katinka múlt hét csütörtökön váratlanul közölte, hogy Shane Tusuppal nem sikerült a magánéleti problémáikat rendezniük, így a továbbiakban nem az amerikai edző vezetésével készül a versenyekre. Mindezek után Shane Tusup is közzétett egy nyilatkozatot, amelyben arról írt, hogy Katinka megcsalta őt edzőparterével, Dudás Dániellel, majd megjegyezte, hogy szerinte Katinka az elmúlt tíz év alatt megjátszotta magát és nem is szerette őt.

A botránnyal kapcsolatban az úszónő édesapja is megszólalt, aki a Lokál.hu-nak azt nyilatkozta: "Gyerekes butaság, amit Shane csinál. Szerintem nem ez a megoldás, ráadásul nem egészen a tényeket írta le.

Az, hogy Katinka jóban lett Dudás Danival, az csak következménye annak, hogy ők szakítottak. Dani igazán férfiként viselkedett és nőként tekintett Katinkára, ami Shane-ről nem mondható el.

Azt viszont nem szeretném eltagadni, hogy rengeteget segített Katinkának, nagyon motiválta is. Tudom, hogy Katka nagyon sokat vívódott, szerette volna megmenteni a kapcsolatát".

"Támogatom a lányomat a döntésében és szeretnék lelkileg is segíteni, hogy túljusson ezen az időszakon. Most arra van szüksége, hogy támogassuk, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni magából, ugyanis júniusban újra versenyezni fog. A lányom nagyon erős nő, ezen is túl fog jutni" – mondta a Lokálnak Hosszú István.