Nagyszabású megállapodás előtt állhat Barack Obama

Különleges tartalmakat szolgáltatna Barack Obama és felesége a Netflixen - írta a New York Times a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva. Arról nem írt a napilap, hogy pontosan milyen exkluzív, csak a streamer-cégnél elérhető tartalmakról lenne szó, de a CNN szerint Obama egy új sorozat moderátora és/vagy producere lehet.

A Netflix, amelynek világszerte 118 millió előfizetője van, egyelőre nem kommentálta a pletykát.

A CNN szerint felmerült az elnöki évekre visszaemlékező téma és a first lady bemutatása, az viszont a New York Times szerint nem, hogy Obama utódját, Donald Trumpot szapulja. Sokkal inkább a jelenlegi kommunikációjukhoz hasonló inspiráló üzenetek várhatók - olyan emberi sorsokat, olyan történeteket mutathatnak be, amelyek a világ jobbá tételét szolgálják.

