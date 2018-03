Szakszerűen cigizik egy állatkerti orangután - videó

Az eset vasárnap történt az indonéz fővárostól, Jakartától nagyjából 120 kilométerre délnyugatra fekvő Bandung állatkertjében. A videofelvételen látszik, ahogy egy fiatal férfi bepöcköli az állat kifutójába félig elszívott cigarettáját, amelyet a borneói orangután felszed a földről és a látogatók kacagása közepette szakszerűen elszív. Az Ozon nevű 22 éves állatról készített felvétel futótűzként terjed az interneten.

Az Indonéz Állatjóléti Társaság alapítója, Marison Guciano szerint a férfi bűncselekményt követett el, ám a felelősség elsősorban a magánkézben lévő intézményt terheli a "látogatók ellenőrzésének és felvilágosításának elmulasztása miatt".

"A probléma gyökere azonban az, hogy nincsenek az állatok jólétére vonatkozó előírások az állatkertjeinkben. Csaknem az összes ilyen intézmény rossz állapotban van, a ketrecektől és a szükséges táplálékok hiányától kezdve az állatok egészségi állapotáig" - húzta alá az aktivista.

Az állatkert szóvivője szerdán elmondta, nagyon sajnálják a történteket és az esetet már jelentették a rendőrségnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy az intézménynek van külön személyzete az állatok kifutóinak ellenőrzésére, ám a borneói orangutánt felügyelő alkalmazott valószínűleg a mosdóban volt az incidenskor. "Igazság szerint

ki is van írva a helyszínen, hogy a látogatóknak nem szabad etetniük az állatokat és cigarettát adniuk nekik"

- jegyezte meg a szóvivő.

Az állatvédők már tavaly is követelték a bandungi intézmény bezárását, miután fotók készültek az állatkert csontsovány maláj medvéiről, ahogy a látogatóktól próbálnak ételt szerezni és a saját ürüléküket eszik. Az intézmény többször is a figyelem középpontjába került már az állatok éheztetése és rossz egészségi állapota miatt. Két évvel ezelőtt egy időre be is zárták, miután egy elpusztult szumátrai elefánt tetemén zúzódásokat fedeztek fel.

Indonéziában egyébként nem ez volt az első alkalom, hogy egy állatkerti orangután belekóstolt a káros szenvedélybe. Hat évvel ezelőtt egy másik állatkert orangutánjánál nikotinfüggőség alakult ki, miután felszedegette az eldobott cigarettacsikkeket.

