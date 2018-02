Bocsánatot kért Weinstein

Harvery Weinstein bocsánatot kért Meryl Streeptől és Jennifer Lawrence-től, akiknek kiragadott nyilatkozatrészleteivel a producert próbálták kedvezőbb színben feltüntetni ügyvédei az ellene indított csoportos szexuális zaklatási per elejtését kérvényező beadványukban.

Weinstein szóvivője elmondta: a producer utasította ügyvédjeit, hogy a jövőben ne hivatkozzanak konkrét színészekre vagy korábbi alkalmazottaira.

A Weinsteint képviselő ügyvédek kedden a New York-i szövetségi bíróságra nyújtották be a semmisség iránti kérelmet. Mint érveltek: a hat nő által indított csoportos per dokumentumai túl régi eseményeket idéznek, és nem tudják tényekkel alátámasztani, hogy a szexuálisan zaklatott, bántalmazott nőket zsarolták volna.

Az ügyvédek mások mellett Meryl Streep szavaira hivatkoztak, aki még októberben, a Weinstein-botrány kirobbanása után közleményében arról szólt, hogy a producer vele mindig tisztelettudóan viselkedett a munkakapcsolatuk alatt.

Az Oscar-díjas színésznő szerdán felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy kiforgatták a szavait és arra használták, hogy alátámasszák, Weinstein sok más nővel szemben sem volt erőszakos. Streep szerint a próbálkozás "szánalmas" és mások kihasználására irányul.

Jennifer Lawrence, akinek Oprah Winfrey műsorában mondott szavait idézték, ugyancsak elítélte, hogy az ügyvédek egy szövegkörnyezetéből kiragadott részletet használtak tőle, amely szerint "Weinstein mindig kedves volt vele", és leszögezte: "azok mögött a nők mögött áll, akik túlélték a szörnyű abúzusokat".

Mindeddig legalább 75 nő állította a médianyilvánosság előtt, hogy Weinstein zaklatta őt, megengedhetetlenül viselkedett vele szemben vagy szexuálisan bántalmazta. A producer ellen rendőrségi nyomozás folyik Los Angelesben, Beverly Hillsben, New Yorkban és Londonban.

