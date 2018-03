Orbán Viktor: Magyarországot agyonnyomná a migránsok pénzügyi terhe

Kifejtette: Magyarország jövőjét egy közvetlen veszély fenyegeti, az, hogy bevándorlóországgá alakítanak bennünket. Brüsszelnek az erre vonatkozó elképzelése egyre nyilvánvalóbb, a legújabb javaslat szerint legalább tízezer migránst kellene befogadni. A Soros-birodalom egész Európát "bevándorlókontinenssé" akarja alakítani, és megtámad mindenkit, aki az útjában áll, nemcsak Magyarországot, hanem Csehországot vagy Szlovákiát is - tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint a közép-európai bevándorlásellenes kormányok össztűz alatt állnak, és fognak állni a jövőben is. Vannak akik azt szeretnék, ha Magyarországot elárasztanák a migránsok, és átalakulna számos nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan - fogalmazott.

"Én ezt nem kívánom Magyarország számára. A saját gyermekeimnek sem kívánom, (...) ahogy a gödöllői fiataloknak sem kívánom, hogy olyan világban kelljen élni, amelyet alapvetően a migránspolitika és a bevándorlás határoz meg" - húzta alá a miniszterelnök, kiemelve: tudnia kell a magyaroknak azt, hogy ez nyílt és közvetlen veszély, és nem egyszerűen csak a biztonságunkat fenyegeti, hanem van pénzügyi következménye is.

Kitért arra is, hogy Ausztria és Németország is nehezen birkózik meg a bevándorlás problémáival,

pedig azok a világ leggazdagabb országai. Magyarország ezt a terhet nem bírná el - mutatott rá.

"Hiába vannak terveink mondjuk Gödöllőre, a pénzt vagy erre költjük, vagy arra, hogy bevándorlóországot kell felépíteni a migránsoknak" - fogalmazott. Vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt, vagy családtámogatás van, vagy bevándorlópolitika van - mindent nem lehet megvalósítani - mondta.

Orbán Viktor szerint ezért azt a pénzt, amit egy rendbe tett gazdaság képes előállítani, inkább a magyarokra, a magyar fiatalokra, magyar nyugdíjasokra és magyar településekre kell költeni, és ne idegenből ide érkező migránsokra, bevándorlókra. Álljunk tehát ellent, védjük meg Magyarországot, legyen nemzeti kormányunk, amely kiáll az ország mellett - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ez a választás tétje.

Rámutatott arra is, hogy a nyugat-európai országokban, különösen a nagyvárosokban, megnőtt a bűncselekmények száma, főleg a nők ellen elkövetetteké. "Nem látom be, miért kellene nekünk ilyen jövőt választani" - mondta a miniszterelnök. Magyarország biztonságos, rendezett ország - húzta alá.

Gödöllőről elmondta, hogy a vitáktól függetlenül a kormány az önkormányzat által felhalmozott mintegy 8 milliárd forint adósságot levette a város válláról, és az elmúlt években 7-8 milliárd forint fejlesztés érkezett a térségbe.

Gödöllőt fontosnak tartották eddig is és ez a jövőben is így lesz - hangsúlyozta,

hozzátéve: mindehhez kellett Vécsey László, a térség országgyűlési képviselőjének a munkája. A képviselőt méltatva azt mondta, hogy a nehéz pillanatokban lehetett rá számítani. Az új gödöllői uszoda - ami versenyuszodaként is megállja majd a helyét - megépítése is a képviselő közreműködésének eredménye, a létesítmény kivitelezése a választások előtt elkezdődhet. A tervezett uszoda helyszíne mögött van állami földterület, ami lehetővé teszi a fejlesztés második ütemében egy jégcsarnok kivitelezését is - jelentette be Orbán Viktor.

