Az MSZP megtalálta a változás receptjét

"A vásárhelyieknek hála, 2018. február 25-én, az egész ország megismerhette a változás receptjét” - olvasható a közleményben.

„Először is: nem szabad félni! Hiába minden fideszes uszítás, listázás, gyűlöletkeltés, álellenzéki indulás. Két egymás keresztező vonallal meg lehet üzenni a hatalomnak: ebből nem kérünk! A változás első számú receptje tehát bátorság, kiállás önmagunkért. A változás második számú receptje: szövetség és együttműködés. Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy még egy fideszes fellegvárban is lehet győzni, ha egy esélyes ellenzéki jelölt száll szembe a hatalommal. Kiderült az is, hogy a választók a világos beszédet értékelik a múltba forduló, korrupt és hazug Fidesz-világ helyett, de ez csak akkor működik, ha egy jelölt van. A hármas számú recept: az együgyű kormánykampány helyett, a jövőről kell szólnia a politikának. A félelem és az apátia felett meghatározó győzelmet arattak a változás erői!

Karácsony Gergely,az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltj

, az MSZP elnöke”