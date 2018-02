Török Gábor a hódmezővásárhelyi választás valódi tétjéről

Török Gábor legfrissebb elemzésében azt írja, nem lehet kérdéses, hogy a pártok versenyében a Fidesz fogja a legtöbb listás szavazatot szerezni április 8-i országgyűlési választáson, a győzelem mértéke azonban attól függ, hogy mi történik majd a 106 egyéni választókerületben. Ha a 2014-es választáshoz hasonlóan tarolnak a Fidesz jelöltjei, és az ellenzék csak 10 körüli egyéni sikert ér el, a kétharmados többség is elérhető. Ha viszont 40 körüli egyéni mandátumot veszít a kormányoldal, az abszolút többség és vele együtt az önálló kormányzás is veszélybe kerülhet.

"Hogy a három forgatókönyv (kétharmados többség, abszolút többség, relatív többség) közül melyik válik valóra, az ma már legkevésbé a Fideszen múlik.

A kormányoldal minden kártyát kitett az asztalra: ismerjük a jelöltjeiket, látjuk a témáikat, világos a stratégiájuk"

- írja a politológus.

Az ellenzéki összefogás vagy koordinált indulás mellett és ellen is több érvet felsorakoztat, és végül arra jut, hogy a pártok döntésében a vasárnapi hódmezővásárhelyi választásnak komoly szerepe lehet, annak ellenére is, hogy egy időközi választásból hiteles módon csak az adott helyre és időpontra lehet érvényes következtetéseket levonni, ráadásul Hódmezővásárhely a jobboldal talán legerősebb fellegvára.

"Ennek ellenére, ha Márki-Zay Péter a várakozásoknál jobban szerepel, megszorítja vagy akár óriási meglepetésre le is győzi a fideszes riválisát, akkor biztosan beindul majd a Fidesz végéről és az ellenzék esélyeiről szóló diskurzus, ami feltehetően hatással lesz az együttműködéssel kapcsolatos ellenzéki döntésekre is. Egy ilyen esetben nagy lesz a belső csábítás és a külső nyomás arra, hogy elinduljanak a vélt vagy valós mandátummaximalizálás felé. Ha viszont még megszorítani sem sikerül az ellenzéki közös jelöltnek a Fidesz politikusát, s akár a korábbi választásnál is nagyobb lesz Hegedűs Zoltán fölénye, akkor az egyéni utak kaphatnak megerősítést, és legfeljebb a kétharmadtól félve léphetnek valamilyen korlátozott megállapodás irányába az ellenzéki pártok" - véli Török Gábor.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!