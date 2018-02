A Jobbik kormányra kerülése esetén megreformálná a nyugdíjrendszert és érdemi finanszírozás-emelést hajtana végre az egészségügyi alapellátásban.

Vona Gábor, a párt elnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Jobbik áttérne a magyar indexálásra, amellyel megőriznék a nyugdíjak reálértékét, emellett differenciált nyugdíjemelést vezetne be. Bevezetné továbbá a szülőknek adható nyugdíjkiegészítés intézményét és továbbá lehetőséget adna a férfiaknak is arra, hogy 40 év munkaviszony után elmehessenek nyugdíjba.

A pártelnök szerint az csak egy kormányzati propaganda, hogy sikerült megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét. Mint mondta, a nemzeti bank által megállapított 2,4 százalékos infláció valójában nem mutatja meg, hogy a legfőbb élelmiszerek ára milyen mértékben emelkedett. Utóbbiak árnövekedése pedig többszöröse volt az infláció mértékénél. Jelezte, csak a tojás ára 23 százalékkal drágult az elmúlt évben. A mostani inflációhoz kötött nyugdíjemelési szisztéma nem működőképes, nem méltányos és igazságos - hangoztatta.

A Jobbik által bevezetni tervezett magyar indexálás a nyugdíjas kosárhoz és a reálbérekhez kötné a nyugdíjak éves emelkedésének mértékét - emelte ki, továbbá a reálbérek emelkedésének 50 százalékát beépítenék a nyugdíjrendszerbe.

Vona Gábor elmondta, hogy a Jobbik differenciált nyugdíjemelésben gondolkodik, így az alacsonyabb nyugdíjakat magasabb kulccsal emelné. Emellett bevezetné a szülői nyugdíjkiegészítés intézményét, vagyis - hasonlóan a civil szervezeteknek adható szja 1 százalékhoz - a szülők számára közvetlenül is adható lehetne 1 vagy több százalék az adóalapból.

Vona Gábor kiemelte: ha az egyéb családi adókedvezmények miatt az adóalap nem teszi lehetővé az egy százalék utalását, akkor az államnak kell biztosítania ezt a pluszforrást. A pártelnök megjegyezte, hogy átalakításokkal ugyan, de megtartaná a kormány által bevezetett családi adókedvezmény intézményét.

A fentieken kívül a Jobbik lehetővé tenné, hogy a férfiak is elmehessenek 40 éves munkaviszony után nyugdíjba.

A pártelnök az egészségügyre térve közölte: az egészségügyi alapellátás finanszírozását érdemben kellene növelni, mert jól látszik, hogy a kormányzati intézkedések ellenére sem vonzó a háziorvosi pálya. Jelenleg háromszáz betöltetlen háziorvosi praxis van az országban, vagyis 400 ezer embernek nincs háziorvosa - emelte ki.

"Értékelhetetlen, amit ezen a területen a kormány tett, ezek csak tüneti kezelések, nem mentik meg a (alapellátási) rendszert" - fogalmazott Vona Gábor, hozzátéve, hogy a háziorvosi ellátást meg kell menteni és a finanszírozás területén érdemi emelés kell.

Ezen kívül a Jobbik lehetővé tenné, hogy ha a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, akkor azt gyakorolhassa a praxisában is, ezáltal is csökkentve a járóbeteg-ellátás terheit - mondta az ellenzéki pártelnök.

