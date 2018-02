Szél Bernadett: új politika, új irány, új vezető

A teljes korszakváltás szolgálja az ország érdekeit, új alapokra kell helyezni mindent - fogalmazott Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje országértékelő beszédében. A politikus élesen bírálta Orbán Viktort és a jelenlegi kormányt, de a rendszerváltás óta eltelt 28 évet is.

Új vélte, hogy Magyarország a régió Svájca lehet, de a sikertörténethez új generációs politikusokra van szükség, akik új szerződést kötnek az emberekkel.

Azt hangsúlyozta, hogy április 8-án az emberek nem csak a következő négy évről, hanem a következő évtizedekről döntenek. Hozzátette: az is dönt, aki otthon marad.

Minden magyar miniszterelnöke lenne

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szombati, budapesti országértékelő beszédében - idézve Antall József egykori miniszterelnököt - úgy fogalmazott: 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni, de nemcsak a határon túli millióké, hanem az országot elhagyó százezreké is. Szerinte ugyanakkor Orbán Viktor 2 millió ember miniszterelnöke csupán, őt csak azok érdeklik, akik a Fideszre szavaznak.

Jelenleg Magyarországon nincs kormányzás - vélekedett -, most ugyanis a propaganda mondja meg a kormánynak, hogy mit kell tennie. Leszögezte azt is: ha ez a kormány elveszíti a bizalmat, tagjaira nem az ellenzéki lét vár, hanem a börtön.

Normális bérek

Szél Bernadett a normális bérek biztosítását nevezte az LMP-program alapvetésének, de kijelentette azt is: az LMP-nek elege van mind a kormányzati, mind az ellenzéki térfélen zajló teszetoszaságból.

Az ellenzéki párt társelnöke bírálta a kormány családpolitikáját, mert az ország szerinte nem jutott ki a demográfiai krízisből, de azt is felhozta, hogy 2010 óta szerinte megduplázódott a dolgozó szegények száma. Úgy látta: még senki olyan messze nem távolodott el a helyes úttól, mint Orbán Viktor, aki csak akkor tudja Magyarországon tartani az embereket, ha a nyugati határra is kerítést épít.

A kormánypropaganda a kudarc bizonyítéka

A kormányzati propagandát nevezte a kudarc egyértelmű bizonyítékának: már azt sem mondják, hogy Magyarország jobban teljesít, csupán annyit, hogy "Soros György van, veszély és felháborodás".

"A valóság azonban mindig legyőzi a hazugságot"

- fogalmazott, és az LMP-t, valamint az Új Kezdetet nevezte azon tömörüléseknek, akik őrzik az értékeket, akiket nem tudtak megvenni, megfenyegetni, és akik nem adták fel. "Nem lettünk fiatal liberális rendszerváltókból idősödő demokráciagyilkos tolvajokká" - hangoztatta.

Az LMP nem kíván harcolni sem a Fidesz propaganda-hazugságával, de a többi ellenzéki párttal sem, mert annak is csak a Fidesz örül. Nem kötnek elvtelen kompromisszumokat - mondta -, és nem dőlnek be a többi ellenzéki párt trükkjének, akik csupán támadták őket, és rájuk akarták kényszeríteni, hogy ugyanazt tegye az LMP is, mint ők. De ha nem a választópolgárok döntenek, hanem a pártok titkos tárgyalásokon, akkor nem látszik a teljesítmény - szögezte le.

Hozzátette: változtatni kívánnak azon, hogy a politikusok csak magukkal vannak elfoglalva, mert az emberek az elmúlt 28 évben mellékszereplők lettek a saját országukban. Kijelentette ugyanakkor, hogy az LMP mindazokkal tud együttműködni, akik korszakváltást akarnak - mondta.

"Mi foglalkozunk nőügyekkel" - sorolta programjuk elemeit, hozzátéve: véget ért a korszak, amikor politikus urak üzenik meg a nőknek, hogy hol a helyük, de szólt arról is, hogy a büdzsé 20 százalékát az oktatásra költenék és jelentős béremelést valósítanának meg az egészségügyben.

