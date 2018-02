Megszólalt Fodor Gábor arról, indul-e Hiesz György helyett Gyöngyösön

Hiesz György Gyöngyös polgármestere kedden jelentette be, hogy visszalépett az országgyűlési képviselői jelöléstől, nem indul a körzetben.

A város első embere könnyeivel küszködve jelentette be: kilép az MSZP-ből is. Most a Heol.hu megkérdezte a Magyar Liberális Párt elnökétől, Fodor Gábortól, hogy igazak-e a sajtóértesülések és valóban ő indul-e Gyöngyösön a baloldal közös képviselő-jelöltjeként.

A párt közleményben reagált, azt írták, hogy pártjuk, az MSZP és a Párbeszéd között nem született megállapodás sem az egyéni jelöltekről, sem az országos listáról. "Az erről szóló tárgyalások jelenleg is folynak, bármilyen döntés csak azután lesz, ha ezeknek a végére értünk".

Közölték azt is, hogy Hiesz György visszalépéséről a Magyar Liberális Párt is a sajtóból értesült, a döntésében semmilyen szerepük nem volt.

