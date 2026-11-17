Tömeges megbetegedéseket jelentettek Zala megyében, ahol összesen 373-an betegedtek meg hányásos és hasmenéses tünetekkel. A járványügyi vizsgálat során felmerült az élelmiszer útján történő fertőzés gyanúja, a laboratóriumi vizsgálatok pedig több ételmintában is Bacillus cereus baktériumot mutattak ki. A hatóságok szerint a probléma több ételt és élelmiszer-előállítási folyamatot is érinthetett – írja az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) friss járványügyi jelentése alapján a Pénzcentrum.

A jelentés a november 2-8. közötti időszakot öleli fel, és kimutatja, hogy egy tömeges, területi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek Magyarországon. A megbetegedések Zala vármegyében történtek, ahol november 4-én kezdődött a járvány.

Az összesen 1495 érintettből 373-an betegedtek meg, főként enyhe, hasmenéssel és hányással járó tünetekkel. Kórházi ellátásra egyetlen esetben sem volt szükség. Nyolc betegtől székletmintát vettek, ezek laboratóriumi vizsgálata azonban a jelentés elkészítésekor még folyamatban volt.

A járványügyi vizsgálat során felmerült, hogy a fertőzést élelmiszer közvetíthette, ezért értesítették az illetékes élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi hatóságot. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumában négy ételmintából Bacillus cereus baktériumot mutattak ki.

A megyei kormányhivatal előzetes értékelése szerint a vizsgálati eredmények nem csupán egyetlen szennyezett ételre utalnak, hanem olyan élelmiszerbiztonsági problémára, amely több ételt és több technológiai műveletet is érinthetett. A járvány kivizsgálása a jelentés elkészítésekor még nem zárult le.