Infostart.hu
2025. december 3. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j3) találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. Balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Nagy a feszültség a magyar tolmácsok egyesületében, lemondott az elnök

Infostart

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozója váratlan „felfordulást" okozott: közleményben védte meg egyesülete a moszkvai fordítási hibák miatt bírált tolmácsot, de az ezt megelőző vita eredményeként az elnök lemondott.

Napokkal a moszkvai út után közleményben reagált az egyesületi tagj tolmácsolását ért bírálatokra a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete.

A közleményt azzal kezdték, hogy kollégájuk közel három évtizedes magas szintű tolmácsolási tapasztalattal rendelkezik. Régóta tolmácsol kormányszinten, eddig mindig kiváló teljesítményt nyújtott – írja a Telex.

Közleményükben azt írták, hogy egy tolmács munkájának színvonalát nemcsak képességei, hanem több, rajta kívül álló tényező is befolyásolja, ideértve akár a repülőút során fellépő akut egészségügyi problémát, kimerültséget, a fül bedugulását a repülés miatt, a fülmonitor hiányát vagy azt, hogy a tolmácsolt személy nem hallhatóan beszél, esetleg nem megfelelő a terem akusztikája.

Azt is írták, az ilyen találkozóknál érvényben lévő protokoll- és biztonsági intézkedések is nagyon szigorúak – nem tudni, hogy milyen következményekkel járt volna, ha a kollégájuk felpattan, hogy jelezze, nem hall.

„A jelen helyzetben is ez történt, tudomásunk van róla, hogy a beszélő szavai az akusztikai körülmények miatt nem voltak tolmácsolható minőségűek. Ezt igazolja a tény, hogy a sajtótájékoztatót követő tárgyaláson kollégánk már ismét kiváló teljesítményt nyújtott” – hangsúlyozzák a közleményben.

A közleményben kitértek arra is, hogy a delegáció néhány tagja, így Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról nyilatkozott, hogy nem marasztalják el a tolmácsot.

„Az MFTE elnöksége kiáll a kolléganő mellett, és ismételten hangsúlyozza, hogy szakmailag mindenben megfelel az ilyenkor támasztható szakmai követelményeknek.”

A közlemény végén kitértek arra, hogy korábban szerették volna azt közzétenni, de a szervezet elnökének keddi lemondása miatt szervezeti kérdések foglalták le az idejüket eddig.

A magyar miniszterelnök pénteken az orosz fővárosban tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

moszkva

tolmács

Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete

