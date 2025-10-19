Újabb sarc Budapesten, jelentős területen kell majd fizessenek az autósok

A kerületi vezetés indoklása szerint a fizetős zónák bevezetésére az ingyenes parkolási lehetőségeket kihasználó nagyszámú ingázó miatt van szükség, ugyanakkor a helyi gödiek kedvezményes parkolási engedélyt igényelhetnek - olvasható a zuglo.hu-n.

A fizetős parkolás a következő területeken bővül:

A Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere, Örs vezér útja, Álmos vezér útja, Fogarasi út, Vezér utca, Füredi utca, Gvadányi út, Kerepesi út, Vezér utca, Ond vezér útja és Füredi utca által határolt területen.

Az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja, Rákospatak utca, Csömöri út, Fűrész utca, Telepes utca és Lőcsei út által határolt területen.

A XIV. kerülethez szomszédos XV. kerületben is napirenden van a fizetős parkolás bevezetése, amelyre a javaslat elfogadása esetén legkorábban 2027-től kerülhet sor, a parkolási káosz és az "autótologatás" megszüntetése érdekében - írja a vezess.hu.