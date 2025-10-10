Egész hétvégén útlezárások lesznek Budapesten – mutatjuk, hol mikor áll le a forgalom

Varga Etele, a BKK Info munkatársa elmondta: a futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt, vasárnap este 8 óráig ez így is marad, a 107-es autóbusz ezért már most is terelve jár, illetve a 153-as és a 154-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik. Mindkét hétvégi napon időszakos lezárásra kell majd készülni reggel 6-7 órától a kora délutáni órákig a budai alsó és felső rakparton, valamint a pesti alsó rakparton, a Szabadság hídon is.

Vasárnap reggeltől lezárják az Attila út, Alagút utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér útvonalat, az Andrássy út belső szakaszát, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utat is. Időszakosan szintén lezárásra kell számítani a Népfürdő utcában és a Vizafogó utcában, az újpesti rakparton, a Jászai Mari téren, a Közraktár utcában, továbbá a budai oldalon a Dombóvári úton és az Árpád fejedelem útján is, illetve a Margitszigeten.

Vasárnap délelőtt 10 órától délután fél 2-ig várhatóan az Árpád hídon mindkét irányban csak egy sáv lesz járható.

A korlátozásokban érintett BKK-járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek.

Szombaton a Magyarország-Örményország világbajnoki selejtező miatt további korlátozásokra is számítani kell a Puskás Aréna környékén szombaton délután 3 órától várhatóan este 9 óráig, így a Dózsa György úton, az Ifjúság útján, az Egressy út belső szakaszán, az Istvánmezei úton, továbbá a Verseny utcában, illetve a Stefánia úton is a Hungária körút és a Thököly út között.

Az Aréna a Keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a verseny után és a Dózsa György úton át.

A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es, illetve az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul majd. A 7Ee a 8E és a 133E autóbusz pedig minden megállóban megáll majd a Thököly út belső szakaszán. A további érintett járatok, így a 75-ös és a 77-es trolibusz, valamint a 30-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik a korlátozások idején.

Aktuális részletes közlekedési információkat a BKK webes felületein, valamint a BudapestGo applikáción keresztül kaphatnak a fővárosban közlekedők.

A rendőrség honlapján pedig részletesen megtalálhatók a parkolási és közlekedési korlátozások listái:

Mindez térképeken

Futóverseny:

Magyar-örmény: