2025. szeptember 12. péntek Mária
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök (k) előadása előtt a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 27-én. Balra Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Infostart / MTI

Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk - írta az X-en.

Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat - írta csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök az X-en Alexander Stubb finn államfő Ukrajna európai uniós integrációjával kapcsolatos kijelentésére reagálva.

"Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, "az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk" - írta a magyar miniszterelnök.

×