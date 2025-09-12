Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat - írta csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök az X-en Alexander Stubb finn államfő Ukrajna európai uniós integrációjával kapcsolatos kijelentésére reagálva.

"Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, "az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk" - írta a magyar miniszterelnök.