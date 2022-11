Orbán Viktor a finn kormányfőnek: Svédország és Finnország egyetlen percet sem veszít a NATO-tagságából

Sanna Marin a YLE rádiónak adott interjúban azt mondta, ha találkozik Orbán Viktorral, tisztázni akarja, hogy a NATO-csatlakozás jóváhagyásának késleltetése összefüggésben van-e azzal, hogy az Európai Bizottság befagyasztaná a Magyarországnak járó, 7,5 milliárd eurónyi uniós támogatást - írja az index.hu.

A magyar miniszterelnök erre a kijelentésre így reagált a Twitteren.

"Igaz barátok között nincs szükség tisztázásra, Magyarország soha nem kötött és nem is fog más ügyeket kötni az EU-s támogatásokhoz. Ugyanez igaz többek között Finnország NATO-csatlakozására is. A magyar kormány támogatja a csatlakozást, és az Országgyűlés napirendre fogja tűzni a ratifikációt, amint megkezdődik a 2023-as ülésszak."

