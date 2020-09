Szombaton dönt a hiteltörlesztési moratórium jövőjéről a gazdasági operatív törzs – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban hangsúlyozta: január elseje után sem nőnek a törlesztő részletek és összességében nem nő a visszafizetendő hitel összege sem, de a futamidő hosszabb lesz. Várakozása szerint ismét munkaerőhiány lesz Magyarországon, mert gyorsan nő majd a gazdaság. A kormányfő arról is beszélt, hogy a járvány második hullámában lépcsőzetes vezénylési terv szerint összesen 30 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre a fertőzöttek ellátására.

A koronavírusos betegek ellátásának centralizálása a cél, ezért előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: az operatív törzs döntése értelmében, ha az igények szükségessé teszik, bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy katonai intézmény a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.

Újabb 941 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon. 6 idős, krónikus beteg meghalt. Az elhunytak száma 669-re, az aktív fertőzötteké 11.202-re emelkedett. Jelenleg 374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.

Hétfőtől már nem lesz elegendő az arc eltakarására a sál, szabályos maszkot kell viselni - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: szintén hétfőtől hatósági áras lesz a PCR-teszt, 19.500 forintnál többet egyetlen egészségügyi szolgáltató vagy laboratórium sem kérhet ezekért.

Továbbra is ingyenes a koronavírus kimutatását célzó PCR-teszt, ha azt a háziorvos, a kórház vagy a hatóság rendeli el a protokoll alapján - erősítette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: a héten meghatározott 19.500 forintos hatósági ár azokra vonatkozik, akik önszántukból kérnek tesztet.

Hétfőtől akár 50 ezer forintra is büntethetik azt, aki maszk nélkül száll fel tömegközlekedési eszközre. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető nem hajlandó leszállni, és ezzel megzavarja a közösségi közlekedést. Ebben az esetben rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni ellene, és elzárással is büntethető.

Az Európai Unió 150 millió euró támogatást nyújt a tagállamoknak és az Egyesült Királyságnak az alapvető fontosságú orvosi termékek, felszerelések, az egészségügyi személyzet és a betegek európai szállításához. A válságkezelésért felelős biztos elmondta: a támogatással az életfontosságú termékek és eszközök a lehető leggyorsabban oda kerülnek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Minden idők legnagyobb otthonteremtési programját tervezi a kijelölt családügyi miniszter. Novák Katalin az országgyűlés népjóléti bizottságában tartott meghallgatásán elmondta azt is, hogy egy második családvédelmi akcióterv is készül. A testület kilenc képviselő támogatásával és három elutasításával támogatta Novák Katalin miniszteri kinevezését.

A gazdaság működésének fenntartásáról beszélt a kiskunfélegyházi baromfifeldolgozó új vágóüzemének átadásán a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: a tavaszi gazdasági visszaesés után a kormány most azon dolgozik, hogy a cégek folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat nyújtsanak és minőségi termékeket állítsanak elő.

A magyar sertéshús termékek előnyben részesítését kérik a kiskereskedelmi láncoktól a hazai ágazat szereplői. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint erre az afrikai sertéspestis németországi megjelenése és az ennek következtében elrendelt importtilalom kedvezőtlen piaci hatásainak elkerülése érdekében lenne szükség.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes becslése szerint augusztusban, az idén először ismét több mint 4,5 millióan dolgoztak az. A legfrissebb adat szerint a foglalkoztatottak augusztusi száma 18 ezerrel maradt el az egy évvel korábbitól.

Jelentős veszteséget okozott a koronavírus-járvány a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek. A FIFA 70. és első online konferenciáján Gianni Infantino elnök bejelentette, hogy adózás előtt 794 millió dolláros veszteséggel kalkulálnak az idei esztendőre. A bevételek a versenynaptár átalakítása miatt több mint 200 millió dollárral csökkentek.