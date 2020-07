Sokan nem tudják, hogy ezt is el lehet intézni bankkártyával, otthonról

Úgy tűnik, hogy a bankkártyák egyre gyakoribb használatában a koronavírus-járvány is szerepet játszhatott. A kártyás fizetéseknek lökést adhatott az online kereskedelem erősödése. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint átlagosan több mint 2,5 milliószor vásároltak a magyarországi bankok által kibocsátott bankkártyákkal az első negyedévben.

Ugyanakkor korántsem csak a vírushelyzetben érdemes előnyben részesíteni a plasztikot. A bankkártyás fizetésnek számtalan előnye van a készpénzzel szemben, elsősorban a biztonság, a gyorsaság és a kényelem. Mutatjuk, milyen helyzetekben könnyítheti meg az életünket, ha nem a készpénzt választjuk.

1. Ha nyár, akkor lakásfelújítás

Sokan a nyári hónapokban fognak neki a lakásfelújításnak. Aki valaha is nekifogott átalakítani a lakást vagy a kertet, tudja, mekkora macerával jár. Mielőtt munkához látnánk, be kell szerezni a szükséges eszközöket, anyagokat, de könnyen előfordulhat, hogy már a munkálatok közben látszik, hogy akár festékből, akár csempéből kevesebb van, mint amire valójában szükségünk lenne. Otthagyni mindent, rendbe téve magunkat elugrani a legközelebbi barkácsáruházba meglehetősen időigényes, viszont online percek alatt felkattintgathatjuk, amire szükségünk van, kifizethetjük a bankkártyával és nyugodtan folytathatjuk, amibe belekezdtünk, tudva, hogy napokon belül érkezik, amire szükségünk van.

Sokan különböző okokból kifolyólag nem mennek idén nyaralni, viszont szívesen hűsölnének egy medencében. Elmenni az üzletbe, kiválasztani a darabot, egyenként megnézegetni a kiállított példányokat, majd bevarázsolni a kiválasztottat a kocsiba, aztán pedig a helyére cipelni, elég megterhelő.

Ehelyett sokkal egyszerűbb valamelyik áruház webshopjában megvásárolni, egyrészt, a neten sokkal könnyebb összehasonlítani a különböző modelleket, mindegyikről el lehet olvasni a véleményeket is, így könnyebb dönteni, ráadásul a vásárlást követően napokon belül házhoz szállítják, és még azzal sem kell megterhelni magunkat, hogy mi tegyük a helyére a – fémvázas medence esetén, mérettől függően 20-40 kilós – medencét, megteszik ezt helyettünk a kiszállítók. Aki új kerti bútorgarnitúrát, hintaágyat szeretne venni, szintén sokkal jobban jár, ha online, kártyával intézi a vásárlást.

2. Havi nagybevásárlás

Változó, ki milyen gyakran vásárol, viszont mindenképp kényelmesebb a fotelből intézni, mintsem elzarándokolni valamelyik vagy épp több különböző hipermarketbe, hogy mindenhol a legjobb ajánlatokat szedjük össze. Rengeteg időt és energiát spórolhatunk, és pénzt is megtakaríthatunk, ha a szükséges termékeket onnan vesszük meg, ahol a legjobb áron kínálják.

"Egyrészt sokkal kényelmesebb: több kereskedőből választhatok, gyorsan megtalálom azt, amire éppen szükségem van, akár egy gombnyomással kifizethetem és házhoz is szállítják. Emellett nem kell magamnál készpénzt tartani, ha jön a futár, és a fizetést gyorsan, akár egy kattintással is elintézhetem. Hónap végén pedig pontosan látom a bankszámlakivonatomon, mire költöttem" – mondta Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere és szakértője, hozzátéve, a pár száz forintos kiszállítási díjakat ellensúlyozzák a különböző helyeken elérhető kedvezmények. Az ár mellett azonban fontos az elérhetőség is: hiába olcsóbb valami, ha nincs raktáron, és sokat kell rá várni. Az online rendelés viszont ezt a biztonságot is megadja: a termékek mellett ott van a készletinformáció is, ha az egyik webshopban épp nem elérhető, lehet, hogy egy másikban igen.

3. Lepd meg szeretteidet!

A szülők számára kihívást jelenthet a gyerekek születésnapi vagy névnapi ajándékának megvásárlása, már ha személyesen, valamelyik üzletben szeretnék intézni. Gondoskodni kell ugyanis a vásárlás idejére a gyerek felügyeletéről, és semmi sem garantálja, hogy az első játékboltban megtalálják azt, amit keresnek.

Mennyivel egyszerűbb szétnézni a neten, és percek alatt megvásárolni a meglepetést!

Korántsem csak a gyerekeknek szerezhető be az ajándék, online több ajándékcsomag-küldéssel foglalkozó cég is működik, rengeteg ajánlattal várják az érdeklődőket. Így akár a tőlünk távolabb élő rokonokat, barátokat is meglephetjük a születésnapjukon vagy a névnapjukon, nem kell várni az ajándékozással a legközelebbi találkozóig.

4. Nincs kedved főzni? Rendelj valami finomat!

Ha valakinek nincs ideje, hangulata főzni, ma már percek alatt rendelhet valami finomat valamelyik étteremből. Az sem baj, ha nincs otthon készpénz, ugyanis bankkártyával előre rendezhetjük a számlát, sőt, van olyan szolgáltató, amely még a borravaló kifizetését is lehetővé teszi bankkártyás fizetés esetén.

5. Ha nincs kedved edzőterembe menni, eddz otthon!

Sokan nehezen veszik rá magukat, hogy edzőterembe járjanak: sok időt vesz igénybe az odaút, a visszaút, az öltözés, plusz az edzés. Van, aki pedig alapból ódzkodik a termektől, a zsúfolt öltözőktől.

A jó hír, hogy akár otthonról is részt vehetünk egy csoportos órán, online, csak egy regisztrációra és az óradíj online befizetésére van szükség, és már érkezik is a link, amire kattintva elérhető az edzés. Ráadásul így nem is vagyunk időhöz kötve, nem kell 6-ra odaérni a pilates vagy zumba órára, a link sok esetben pár napig él, vagyis az alatt az idő alatt akkor mozgunk, amikor időnk és kedvünk is van hozzá. Az otthoni edzés épp ezért jóval kényelmesebb és rugalmasabb, viszont a legtöbb esetben csak bankkártyás fizetés lehetséges.

Megkönnyíti az otthoni mozgást, hogy a különböző mozgásformákhoz szükséges eszközöket is be lehet szerezni online, néhány kattintással, ki se kell mozdulni a lakásból, pár napon belül mindent házhoz szállítanak, amire csak szükségünk van.

6. Gyógyszervásárlás a kanapéról

A legtöbb ember egy kisebb megfázással nem feltétlenül rohan azonnal az orvoshoz, viszont elképzelhető, hogy szüksége lenne vény nélkül kapható gyógyszerekre, vitaminokra. Ugyanakkor betegen vagy épp egy beteg gyerekkel nem biztos, hogy van kedvünk elmenni a legközelebbi patikába. A jó hír, hogy nem is kell. Rendelhetünk ugyanis online, gyorsan, kényelmesen, akár allergia elleni készítményt, akár köptetőt, láz- és fájdalomcsillapítót, de akár füldugót vagy gyógyteákat is. Vagyis anélkül, hogy ki kellene mozdulni a lakásból, minden, amire a gyógyuláshoz szükségünk lehet azonnal beszerezhető.

7. Fizesd be a csekkeket otthonról

Nem kell többé a postára rohanni, hogy időben befizesd a számláidat, ugyanis ezt otthonról is gyorsan el tudod végezni.

Mobilszámla: Érdemes letölteni a szolgáltató applikációját, amelyen nyomon lehet követni a számlák alakulását, és pillanatok alatt, bankkártyával rendezhetjük a befizetésre váró díjat.

Csekkbefizetés egy helyen: Van már arra is lehetőség, hogy az interneten, egy felületen kezeljük a különböző szolgáltatóktól érkező számlákat, de a különböző szolgáltatóknak is vannak olyan, ingyenesen letölthető applikációi, melyeken könnyen, gyorsan kiegyenlíthetjük a számlánkat.

8. Filmek, zenék korlátlanul

Az utóbbi hónapokban a vírushelyzet miatt a mozi mint szórakozási lehetőség kiesett, és a koncertek is elmaradtak. Hogy ne maradjunk új film, sorozat vagy épp a kedvenc zenészeink nélkül, érdemes előfizetni valamelyik streamingszolgáltatónál.

A legtöbb szolgáltatónál az interneten lehet szerződést kötni, gyors és könnyű regisztráció után hozzáférhet a több ezer órányi műsorhoz, ha pedig meggondolja magát, pillanatok alatt törölheti fiókot, a lemondás díjtalan. Ugyanez vonatkozik a zenei szolgáltatókra is.

A havidíjat pedig online, bankkártyával intézhetjük.

9. Társasjáték a családdal, barátokkal online

Távol a család vagy a barátok, de minőségi időtöltére vágytok együtt? Jó megoldás lehet az online társas. Az interneten több platform is működik, melyek rengeteg társasjátékot kínálnak, mindössze egy pillanatok alatt elvégezhető regisztráció szükséges, plusz az előfizetés, ami szintén gyorsan, kényelmesen elintézhető, bankkártyával lehet rendezni a költségeket.

Az online elérhető társasok hangulata szinte semmiben sem különbözik attól, mintha minden játékos egy helyen, egy asztalnál ülne, szórakoztató és élménydús.

Összességében a bankkártya-használat jóval kényelmesebb a készpénznél, és biztonságosabb is.

Ad egyfajta szabadságot is: internetes vásárlás esetén ugyanis, ha valamiért meggondolnánk magunkat (vagy mert az életben nem olyan a termék, mint amire számítottunk, vagy épp nem jó ránk), a termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogunk van elállni a vásárlástól. Ráadásul a vásárló semmilyen indoklással nem tartozik a webáruház felé, hogy miért nem tart igényt a termékre. Akár ki is bonthatjuk és kipróbálhatjuk, és ha nem vagyunk elégedettek, visszaigényelhetjük a vételárat és a szállítási költséget is.

Érdemes észben tartani azt is, hogy a mindennapi kiadásainkat hitelkártyával is rendezhetjük, ugyanis az azzal történő költéseinknek egy részét visszafizeti a bank. Magyarországon nem annyira divatos ugyan a hitelkártya, mint például az Egyesült Államokban, ahol a legtöbb költésüket ezzel finanszírozzák a lakosok, aki jól használja, nagyon jól járhat. A kamatok miatt sem kell aggódni, hiszen a hitelkártyáknál mindig rendelkezésre áll egy kamatmentes időszak: ha ezen időszakon belül fizetjük vissza a tartozásunkat, a bank nem számol fel nekünk kamatot. Ez a legtöbb esetben 45 nap.

Érdemes tehát mérlegelni a lehetőségeket, és élni velük, szakítva a korábbi berögződéseken, mert a bankkártya nagyban megkönnyítheti a mindennapokat.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.

Nyitókép: Freepik / jannoon028