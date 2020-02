Orbán Viktor nagy bejelentéseket tesz - évértékelő percről percre

2020.02.16. 15:31

Konzultáció Gyöngyöspatáról

20 százaléknyi cigány él együtt 80 százaléknyi, többségi magyarral. Most csődbe akarják juttatni a települést, akkor, amikor az ottani cigányság elindult az életmódváltás útján. A közmunka után a magángazdaságban is megállják a helyüket, rendesen nevelik a gyerekeiket, akik 3 éves koruktól óvodába járnak. "Nekem személyes ügyem is, hogy felszámoljuk a szegénységet Magyarországon. Erről társadalmi közmegegyezést is sikerült teremtenünk, ebbe csapott villámként egy bírói ítélet." Orbán Viktor szerint az ebben érdekeltek mögött is Soros György áll. "A pénzért származásra való tekintet nélkül mindenkinek meg kell dolgoznia" - utalt a börtönkártérítésekre.