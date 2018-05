Újabb meglepő információ az álcázott autókból mérő traffipaxokról

Már nincs hatályos hitelesítési engedély azokra a régi típusú traffipaxokra, amelyeket a rendőrség az elmúlt hetekben kezdett újra használni a közutakon cirkáló civil személyautóiban.

A sebességmérőket már évekkel ezelőtt leselejtezték, mert az országos Véda-hálózattól eltérően nem képesek online továbbítani a gyorshajtókról készült videofelvételeket. A zárt adathálózatot azért fejlesztettek ki, hogy biztonságos legyen az adatkezelés, és ne lehessen belenyúlni a rendszerbe - írja a 24.hu.

A rendőrség ismét hatósági jelzések nélküli autókat is bevet forgalomellenőrzési feladatokra, egy videoösszeállítást is közzétett a civil gépkocsik gyorshajtókról készült felvételeiből. A rendőrök azt állítják, hogy a fix helyekre telepített radarokkal és a hagyományos rendőrautókkal végzett ellenőrzések sokszor nem érik el a kívánt célt, mert az autósok egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg a traffipaxok látókörében van.

A civilnek álcázott szolgálati autókat olyan készülékekkel szerelték fel, amelyek menet közben is képesek bemérni a gépkocsik sebességét. A FámaLézer típusú eszközöket április közepére „felújítottak és hitelesítettek”. Csakhogy a 2000-es évek elején kifejlesztett FámaLézer már nem is szerepel a kormányhivatal adatbázisában a hitelesítési engedéllyel rendelkező sebességmérő készüléktípusok között, a hitelesítési engedélye a portál információi szerint két éve lejárt.

A sebességmérő eszközökre vonatkozó magyar előírások szerint az alkalmazott traffipaxoknak képesnek kell lenniük arra, hogy az adatokat valós időben online kapcsolattal továbbítsák a rendőrség központi feldolgozó rendszerébe, ezen kívül azt is biztosítaniuk kell, hogy a felvételt utólagosan ne lehessen módosítani. A civil rendőrautók újra üzembe helyezett traffipaxai azonban még egy korábbi generációhoz tartozó eszközpark részei, a videókat SD kártyán manuálisan lehet kártyaolvasóval rendelkező számítógépre vinni.