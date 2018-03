Lejár az egyéni jelöltek és a pártlisták nyilvántartásba vételének határideje is - a nap hírei

Két határidő is lejár pénteken és szombaton, a jövő hét közepére az egyéni jelöltek és a pártlisták is véglegessé válnak az országgyűlési választásra. A választási bizottságoknak előbb a jelöltek nyilvántartásba vételét kell lezárniuk péntek éjfélig, délutáni adat szerint már több mint 1600-at regisztráltak. A pártlistákról szombat estig határoznak, a nyilvántartásba vett listák száma péntek délután 18 volt, és még 12-ről kell döntenie a testületnek.

Az LMP 900 milliárd forintot költene az egészségügy fejlesztésére. Az összeg harmadából másfélszeresére növelnék a béreket, a fennmaradó részből pedig a működés hatékonyabbá tételére, fejlesztésre, prevencióra fordítanák. Szél Bernadett, a párt miniszterelnök-jelöltje szerint a valóság és a kormány propagandája között az egészségügy terén a legnagyobb a különbség.

A Jobbik be fogja bizonyítani, hogy tettekkel is lehet küzdeni a korrupció ellen - jelentette ki Szilágyi György. A politikus szerint az elmúlt 28 évben minden párt kifejezte, hogy a korrupció ellen akar küzdeni, ám amikor kormányra kerültek, mégsem volt nekik fontos az elszámoltatás. Kijelentette: a Jobbik be akarja bizonyítani, hogy ezt másként is lehet.

Új nemzetpolitikát sürget az elvándorlás miatt az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely manchesteri útjáról elmondta: fontos, hogy az ország ne veszítse el végleg a kapcsolatot azokkal a családokkal, akik külföldön dolgoznak. Szerinte az új nemzetpolitika minimumfeltétele az, hogy megkönnyítik a választójog gyakorlását.

A Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke felszólította a kamupártokat, hogy azonnal lépjenek vissza és ne induljanak a választáson. Molnár Csaba azt mondta, hogy a DK politikusai és helyi aktivistái kikérték, hogy mely pártok aláírásgyűjtő ívein szerepelnek az adataik. Állítása szerint eddig már mintegy harminc visszaéléssel találkoztak, de ennél sokkal nagyobb lehet az ilyen ügyek száma.

Szeptembertől átlagosan 40 százalékkal emelkedik a felsőoktatási szociális ösztöndíjakra fordítható keret - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán felhívta a figyelmet, hogy az összeg 10 éve nem emelkedett. A következő tanévtől 6,2 milliárd forint jut erre a célra. Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke azt mondta: 20-30 ezer fiatal életére lehet közvetlen hatással a juttatások emelése.

Egészségügyi és oktatási fejlesztéseket is tartalmazó komplex program indul a telepeken élők helyzetének javítására. Czibere Károly szociális államtitkár a Hajdú-Bihar megyei Pocsajon elmondta, hogy Magyarországon 1384 telep van, ahol izoláltan, rossz infrastrukturális körülmények között laknak az emberek.

Elhelyezték a Bethesda Gyermekkórház új épületszárnyának alapkövét a fővárosban. A tervek szerint az új 8 emeletes épületrész mintegy hat és fél milliárd forintból legkésőbb 2021 végére elkészül. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elmondta: a tervek szerint 2020-ra létrejön a gyermek sürgősségi ellátás országos rendszere.

Belvízvédelmi készültség van szinte az egész országban, a legnagyobb probléma Dombóvár környékén volt - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella közölte: országszerte összesen 29 ezer hektáron van belvízvédelmi készültség. A következő napokban sok függ a csapadékmennyiségétől és a felmelegedéstől.

Szlovákia szerte tízezrek tüntettek az újságíró-gyilkosság kivizsgálását és a kormány távozását követelve. A legnagyobb megmozdulás Pozsonyban volt, ahol a szervezők szerint 30-40 ezren is az utcára vonultak. Az ország vezetői között azonban nincs egyetértés a helyzet kezeléséről. Az államfő, a házelnök és a miniszterelnök nem tudott megegyezni egy közös állásfoglalásról az újságíró-gyilkosság után kialakult feszült helyzet rendezésére összehívott találkozón.

Májusban találkozik az amerikai elnök az észak-koreai vezetővel. A bejelentést a világ több országa és az ENSZ is üdvözölte. A dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója szerint Észak-Korea kész feladni nukleáris programját, s a jövőben tartózkodni fog a további nukleáris és rakétakísérletektől Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben ezt pontosítva azt írta: Phenjan befagyasztja a nukleáris és rakétakísérleteket a csúcstalálkozóig.

Börtönben marad Jordi Sánchez katalán elnökjelölt, így viszont nem tudják megválasztani. A madridi legfelsőbb bíróság a bűnismétlés kockázatára hivatkozva döntötött úgy, hogy nem helyezi szabadlábra a politikust. A döntés következményeként a katalán parlament hétfőn nem tudja elnökké választani a jelöltet, ugyanis ahhoz személyes jelenléte elengedhetetlen lenne.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!