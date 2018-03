Vitézy Dávid: Új koncepcióban valósul meg a közlekedési múzeum

A Városligetből új helyszínre költözik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, ahol új kulturális negyed kialakítására is lát esélyt Vitézy Dávid, a múzeum főigazgatója.

Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója elmondta, az új múzeumot mintegy 2 hektáros területen, a MÁV egykori Északi Járműjavító úgynevezett Dízel csarnokának környékén alakítják ki, ahol sokkal több közlekedési eszközt, többek között régi mozdonyt, vasúti kocsit, illetve egyéb tömegközlekedési járműveket is ki lehet majd állítani. Bővítik a gyűjteményt is.

„A 2. világháború óta alig volt gyűjteménybővítés, mert a múzeumnak sosem volt hozzá elég helye, például »faros Ikarusból« az elsőt a tavalyi évben szereztük be” – mondta a főigazgató az InfoRádióban, majd hozzátette, hogy a jelenlegi helyszínnél ideálisabbat nem lehetett volna találni, mivel az egykori vasúti csarnok tereit bőven ki lehet használni.

Vitézy azt is mondta, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az 1-es és 28-as villamosok találkozásánál helyezkedik majd el, ahol a régi vasúti környezetben egy óriási, több hektáros rozsdazóna található jelenleg. Ennek felvirágoztatását és az új kulturális negyed kialakítását is tervezik, hiszen a közelben lesz a Magyar Állami Operaház új műhelyháza is, így együttesen pedig átalakulhat a könyék, új kulturális centrum jöhet létre.

A múzeum főigazgatója szerint ha a negyedben megjelennek a szimbolikus állami beruházások, akkor azok idővel magukkal hoznak más befektetéseket is, például új lakóövezeteket és irodaházakat.

Vitézy Dávid szerint az új múzeum releváns lesz a mai kor látogatóinak. "Nemcsak régi vasak lesznek egymás mellett kiállítva, hanem ezeket a mai kor problémái szempontjából mutatják be. Megérthetjük például, hogy anno miért jött létre a magyar vasúti hálózat, mire adott választ és hol tartunk a fejlesztésében ma, vagy hogy a budapesti tömegközlekedés hogy tette lehetővé Budapest növekedését. Megpróbáljuk tehát a múltat a jelen és a jövő kontextusában elhelyezni - ez egy merőben új koncepció lesz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumtól" - fejtette ki Vitézy Dávid főigazgató.

