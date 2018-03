A gázzal fűtők és a távfűtéses háztartások számláján is jóváírnak 12 ezer forintot a második negyedévben - a nap hírei

A második negyedéves számlából kap 12 ezer forintos jóváírást minden gázzal fűtő háztartás - közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón azt mondta, hogy a kormány döntése a háztartások 40 százalékát érinti. További 16 százalék a távfűtést használók aránya, ők is megkapják a jóváírást. A szociális tűzifakeretet is megemelték egymilliárd forinttal. Szól arról is, hogy Magyarország végrehajtja az európai bíróság ítéletét, de a kormány új jogi lépésekkel fogja megakadályozni a külföldiek földszerzését Hozzátette: felújítja az állam a Salgótarjáni úti zsidó temetőt, és a jászberényi elkerülőút és a miskolci Y-híd építéséről is döntött a kormány. Úgy vélte: nem árt az osztrák -magyar kapcsolatoknak a közelmúltban általa készített bécsi videó.

Legkorábban 8-10 év múlva lehet reális a dízelüzemű járművek kitiltása Budapesten – jelentette ki a főpolgármester szokásos sajtótájékoztatóján. Tarlós István részletesen beszélt a lépcsőzetesen életbe lépő fővárosi szmogrendeletről is. Kiemelte: 2019 október elsejétől a használt dízel autók fele már a riasztási fokozat forgalomkorlátozása alá fog tartozni. A főpolgármester szerint az 55 százalékosnál nagyobb mértékű fővárosi közlekedési korlátozás már nem megalapozott.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásában, újból felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi árrésének korlátozását. A testület úgy határozott: újabb jogi lépéseket tesz, az eljárást második szakaszába lépteti és indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, mert a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó nemzeti szabályok nem egyeztethetők össze az uniós joggal.

Visszautasította a Kúria Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztésével összefüggő felülvizsgálati kérelmét. A testület hatáskör hiányára hivatkozva döntött így. A független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a legfőbb ügyész kérésére a Nemzeti Választási Bizottság függesztette fel. Czeglédy Csaba Vas megye 1. számú egyéni választókerületében, Szombathelyen indul jelöltként, és a mentelmi jog azután illette meg hogy jogerőssé vált nyilvántartásba vétele. A politikus ellen költségvetési csalás gyanújával folyik büntetőeljárás.

Karácsony Gergely miniszterelnökké választása esetén garantálná a nők és a férfiak egyenlő bérezését. Az MSZP-Párbeszéd kormányfő-jelöltje ratifikálná a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményt. Az LMP szerint Magyarországot élhetőbb hellyé kell tenni a nők számára. Szél Bernadett az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje és Demeter Márta országgyűlési képviselő a nemzetközi nőnapon ismertette: a nőknek helyet kell kapniuk a közéletben, fel kell számolni a nemek közötti bérszakadékot.

A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor lett a bankok és a multik legnagyobb szövetségese Magyarországon. Varju László, a párt alelnök közleményében azt írta: Magyarországot is felszólította az Unió gazdasági biztosa, hogy változtassa meg a multibarát adópolitikáját, vagyis, hogy a nagy nemzetközi cégek nálunk fizetik a legalacsonyabb társasági adót.

Ron Werber nem ad több tanácsot az LMP-nek, felmondott a pártnak. Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője az Indexnek azt mondta, hogy a távozás a kampánystáb működését nem érinti, mert Werber nem volt döntési helyzetben. Ugyanakkor a válás okairól nem nyilatkozott. Ron Werber tavaly ősz óta dolgozott az LMP-nek. Korábban az MSZP-t segítette, 2002-ben Medgyessy Péter miniszterelnök-jelölti kampányát irányította.

Megalakult a Nők Magyarországért Klub. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kezdeményezésére polgári értékrendű, befolyással bíró nők alapítottak klubot a magyar kultúra, a nemzeti identitás megőrzéséért és gazdagításáért. A klub 18 alapító tagja a művészet, a sport, a közélet, a diplomácia, a tudomány és a vállalati szféra területéről érkeztek. Az alapítói nyilatkozat szerint céljuk, hogy munkájukkal hozzájáruljanak Magyarország és a magyar családok erősödéséhez, biztonságos jövőjéhez.

Európa számos országában és Ázsiában is tartottak munkabeszüntetéseket és megmozdulásokat az esélyegyenlőségért a nemzetközi nőnapi alkalmából. Spanyolországban millióan csatlakoztak a szakszervezetek felhívásához. Olaszországban a tömegközlekedés, a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy dolgozói is csatlakoztak az általános sztrájkhoz. A Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, Dél-Koreában Szöulban, Indiában és Afganisztánban a nőkkel szembeni erőszakos bűncselekmények ellen tiltakoztak.

Nem lesz tagja az új német nagykoalíciós kormánynak Sigmar Gabriel külügyminiszter. A politikus a közösségi médiában közölte: a Német Szociáldemokrata Párt új vezetői tudatták vele, hogy nem kap szerepet az új kormányban. A koalíciós megállapodás értelmében az SPD fogja kijelölni az új külügyminisztert.

Több ezren gyűltek össze Firenzében a vasárnap elhunyt Davide Astori labdarúgó temetésén. A Fiorentina egykori csapatkapitányától a Santa Croce templomban vettek végső búcsút. Davide Astori vasárnap hajnalban kapott végzetes szívrohamot a klub udinei szálláshelyén. 13-as mezét korábbi klubjai a Fiorentina és a Cagliari is visszavonultatja.

