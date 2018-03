Egyszeri fűtés-támogatásról is döntött a kormány - a nap hírei

Egyszeri fűtés-támogatásról és a nyugdíjasoknak újabb tízezer forintos Erzsébet-utalványról döntött a kormány - jelentette be a miniszterelnök. A Facebookon közzétett videójában Orbán Viktor közölte, hogy minden család 12 ezer forintos jóváírást kap gázszámlájából. Ilyen összegű támogatást terveznek a távfűtést igénybe vevőknek is. Az Idősügyi Tanács javaslatára a kabinet döntött arról is, hogy még húsvét előtt újabb tízezer forintos Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok. Megjelentek az első számítások ennek költségéről.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint Orbán Viktor továbbra is utalványokkal megvásárolható tömegként kezeli a magyar embereket. Karácsony Gergely videójában azt mondta: eddig 70 ezer forinttal növekedett a családok rezsije, a most bejelentett 12 ezer forint csak csekély jóváírás.

A Jobbik szemfényvesztésnek tartja a miniszterelnök bejelentéseit, amely szerintük a Fidesz rettegését mutatja. Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke azt mondta: a kormánypártoknak nemcsak a hódmezővásárhelyi vereség miatt van félnivalójuk, hanem azért is, mert jelöltjeik negyedannyi ajánlást gyűjtöttek a választás előtt, mint négy éve.

Hidvéghi Balázs a Fidesz kommunikációs igazgatója az ellenzéki véleményekre úgy reagált: a Fidesz-KDNP a rezsicsökkentés kormánya, ha az ellenzéken múlna, megint kiszolgáltatnák a magyar családokat a külföldi energiaszolgáltatóknak és eltörölnék a rezsicsökkentést.

Nyolc országos pártlistát és egy nemzetiségi listát vett nyilvántartásba ma a Nemzeti Választási Bizottság. A testület regisztrálta az LMP, az Együtt, a Momentum, a Kétfarkú Kutya Párt, a Munkáspárt, a Magyarországi Cigánypárt, a Szegény Emberek Magyarországért Párt, a Kell az Összefogás Párt, valamint az Országos Örmény Önkormányzat listáját is. Eddig 13 országos pártlistát és 13 nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba.

Megállapította az április 8-ai választásra regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát a Nemzeti Választási Bizottság. A határozatnak azért van jelentősége, mert az Államkincstár ennek alapján határozza majd meg az egyes nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatását. Összesen mintegy 57 ezren regisztráltak nemzetiségi választóként. A nemzetiségiek névjegyzékbe még március 23-án délután 4 óráig lehet jelentkezni.

A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint több száz hajléktalan és magányos idős ember életét menthette meg az extrém hideg időjárás idejére bevezetett vörös kód riasztás. Czibere Károly hangsúlyozta: több mint 3.100 riasztás érkezett a regionális krízis-központokhoz, és a leghidegebb éjszakán is csak 94 százalékos volt az ellátórendszer telítettsége. Az államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy jól vizsgázott az idén először bevezetett protokoll.

Magyarországon minden feltétel adott a sikeres szervátültetésekhez - mondta az egészségügyért felelős államtitkár abból az alkalomból, hogy februárban elvégezték a 10 ezredik műtétet. Ónodi-Szűcs Zoltán arról is beszélt, hogy harmadával nőtt a magyar betegek számára rendelkezésre álló donorszervek száma, amióta Magyarország csatlakozott az európai szervkoordinációért felelős szervezethez 5 évvel ezelőtt.

Csökkent a múlt héten az influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelentése szerint több mint 10 ezerrel kevesebb beteg kereste fel orvosát az előző héthez képest. A fővárosban és 14 megyében csökkent, egy területen nem változott, 3 megyében emelkedett az influenzás a betegek száma. Az influenzajárvány miatt az ország legtöbb kórházában, ápolási intézményében továbbra is látogatási tilalom van érvényben.

Jelentős korlátozásokra és torlódásokra készülhetnek az autósok az M1-es autópályán, ahol jövő hétfőn (03.12.) mindkét irányban, több szakaszon is burkolatjavítási munkálatok kezdődnek. Pécsi Norbert, a Magyar Közút szóvivője az InfoRádiónak elmondta: első körben a Hegyeshalom felé vezető oldalon lesznek szakaszosan burkolatjavítási munkálatok, majd március 19-től a Budapest felé vezető oldalon. Március 23-tól indul egy nagyobb felújítás Hegyeshalom felé a 68-as km szelvénytől a 105-ösig, ezek a munkálatok két hétig tartanak majd. Ezt követően, április elejétől egy 14 km-es szakasz teljes sávfelújítása kezdődik Biatorbágy és Bicske között az osztrák határ felé vezető oldalon, ami nagyjából 4-5 hónapig tart majd.

Idegméreg miatt került válságos állapotba két ember a délnyugat-angliai Salisbury-ben - jelentette be a Scotland Yard. A brit rendőrség azt is közölte: a településen történt mérgezések után a helyszínre elsőként érkező rendőrök egyikét is súlyos tünetekkel kezelik a helyi kórházban. A hatóságok hivatalosan továbbra sem erősítették meg, de a brit sajtó tényként kezeli, hogy a válságos állapotban kezelt két ember egyike a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, a másik pedig 33 éves lánya, Julija Szkripal. A rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az ügyet.

