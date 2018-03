Változnak a nyaralási szokások - lapszemle

Demonstráció-sorozat indulhat a húsiparban, ha a kormány nem segít az ágazat munkavállalóinak a bérproblémák orvoslásában - nyilatkozta Golhovics Gábor, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke a Világgazdaságnak. Az érdekképviselet 12 százalékos bérfejlesztést kíván elérni, ám az ágazat munkaadói arra hivatkoznak, hogy már a megemelt minimálbér és a garantált bérminimum kigazdálkodása is nagy nehézséget jelent, nemhogy az ennél nagyobb összeget keresők fizetésének emelése.

Digitális diktafonok veszik át a tárgyalótermekben a korábban használt kazettás magnók helyét, a jegyzőkönyvvezetést pedig hamarosan beszédfelismerő szoftverek segítik majd a bíróságokon – olvasható a Magyar Időkben. Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az utóbbi időben jelentős infrastruktúra-fejlesztés zajlott: új szervereket, munkaállomásokat szereztek be és idén minden bíróságon kialakítanak távmeghallgatásra alkalmas helyiségeket.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy jogásszal is átnézette hamarosan megjelenő, a Gyárfás-korszak alkonyáról írt könyve nyersanyagát a korábbi úszókapitány, Hargitay András, aki azért döntött a publikálásról, mert nem kívánt annyiban hagyni néhány dolgot. A várhatóan március 21-én megjelenő kötet érinti Hosszú Katinka számos ügyét is.

Önvezető drónok uralhatják a légteret a következő évtizedben – írja a Magyar Idők. Miközben ugyanis a digitalizáció és automatizáció a gazdaság legtöbb területén hatalmas lépésekkel tör előre, a légi közlekedésben és különösen a légi irányításban a rendkívül szigorú biztonsági protokollok a fontolva haladást támogatják, a dróntechnológia azonban fenekestül felforgathatja a teljes iparágat.

A Magyar Nemzetben arról olvashatnak, hogy sokkal több energiát fogyaszt az ország, mint amennyit kellene. Míg ugyanis az európai országok energiafogyasztása folyamatosan csökken, Magyarországé nő. Főként a lakosság esetében hiányoznak a felhasználás hatékonyságának növelését ösztönző programok - nyilatkozta a lapnak a Magyar Energiahatékonysági Intézet vezetője.

A Pénzcentrum.hu a Tudatos Vásárlók Egyesületének matrac-tesztjéről közölt összeállítást, amelyben a szervezet 31 matracot vizsgált meg laboratóriumi körülmények között, hogy kiderüljön melyik a legjobb termék. Bővebben a tesztről a portálon olvashatnak.

A Világgazdaság szerint kevés lesz idén a last minute ajánlat az utazási irodáknál, mivel a kedvelt célpontok egy részére már most elfogytak a helyek. Az utazni vágyó magyarok ugyanis mára a jobb minőségű, kissé drágább szolgáltatásokat keresik, ezért mazsolázzák ki a számukra legmegfelelőbbet a first minute ajánlatok közül.

