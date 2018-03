Ismertette gazdasági terveit Orbán Viktor

A miniszterelnök első fontos üzenete az volt, hogy nem lesz választási költségvetés. Betartják a törvényben szereplő 2,4 százalékos hiányt. Ezután felsorolta a 2010 óta megtett gazdaságpolitikai intézkedéseket, beszélt az egymillió új munkahely céljáról, az IMF-hitel visszafizetéséről és a hatodik éve 3 százalék alatt lévő hiányról.

Az Eximbank ügyével kapcsolatban azt mondta, Brüsszelben Magyarország rovására trükköznek, és egyre több mindent számoltatnak el a költségvetésben.

Orbán Viktor szerint a bankokkal és a multikkal fizettetik meg a demográfiai fordulatot, amit szerinte végre lehet hajtani. A multik 670 milliárd forintot fizettek tavaly különadó formájában, miközben a családoknak 730 milliárd forintot adtak - fejtette ki a miniszterelnök.

Hogyan csinálták a gazdaságpolitikát?

Megállapodást kötöttek a béremelésről és az adók kérdéséről a gazdaság szereplőivel. Így a minimálbért 2010-hez képest 90 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig a duplájára tudták emelni.

A magyar gazdaságpolitika szellemi erejére építettek, ez alatt az MNB és a kamara munkáját értette.

A kormány szerint a sikeres gazdaságpolitika alapja a politikai stabilitás, és ez utóbbi Orbán Viktor szerint ma Európában ritka, mint a fehér holló, majd utalt az olasz és a német választások eredményére.

A magyar modell

A kormányfő szerint ez egy négy pillérből álló mátrix, és a kormány csak olyan intézkedést hoz, amely megfelel valamelyik pillérnek.

versenyképesség

munka alapú gazdaság

demográfia

identitás alapú politika

Mi kell nekünk az unióból?

Az Európai Unió részéről Orbán Viktor szerint nagy nyomás éri a kormányt, például az egységes adórendszer elképzelése által, ami viszont szerinte ellentétes Magyarország érdekeivel.

Azt is mondta, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy az EU mennyiben járul hozzá a magyar gazdaság sikeréhez. Mert például a GDP (bruttó hazai termék) és a GNI (bruttó nemzeti jövedelem) közti réssel az EU keres rajtunk, valamint lényegében az uniós támogatásokkal is nyernek rajtunk. Hozzátette azonban, hogy bár létezik olyan gazdaságpolitika, amely alapján a 4 milliárd eurós uniós forrás nélkül is lehet sikeres az ország, de most "nem ezt a játékot játsszák".

Orbán Viktor szerint az unióból nekünk nem az ottani emberek pénze kell, hanem a piacaikhoz való hozzáférés, mert akkor "megkeressük a magunk pénzét" - jelentette ki, hozzátéve, hogy ezért kell bent maradni az EU-ban.

Migrációs költségek

Nem csak politikai kérdés a következő 15 évben velünk maradó migráció - fejtette ki a kormányfő, és számokat is említett: egy migráns egy évben 4,5 millió forintba kerül. A családegyesítés nyomán a 10 ezer embert meg kell duplázni. Ez összesen 90 milliárd forintba kerülhet éves szinten.

Orbán Viktor szerint akkor tud vállalásokat tenni a kormány, ha meg tudja védeni a határokat. Ehhez egyetlen migránst sem lehet beengedni, ki kell fizettetni a kerítés árát és ki kell tiltani mindenkit, aki a bevándorlást szervezi.

"Semmilyen együttérzés nem ok arra, hogy tönkretegyük a hazánkat" - jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget odavinni.

Jövőbeli tervek

Reális lehetőséget lát Orbán Viktor arra, hogy minden évben legyen 4 százalékos gazdasági növekedés. Kijelentette: csak olyan gazdasági miniszterrel tud együtt dolgozni, aki nemcsak két, hanem négy évre vállalja ezt a növekedést. Ha ez meglesz, minden évben lesz nyugdíjemelés és nyugdíjprémium, és marad a nők 40, ezt meg akarja védeni. Emelkedhet a családi adókedvezmény is - tette hozzá.

"Olyan gazdasági növekedés kell, hogy 2022-re elérjük a teljes foglalkoztatottságot, minimum a csehek szintjére kerüljünk."

Tovább növelnék a minimálbért, de csak a gazdasági teljesítménnyel arányosan.

Tovább csökkentenék a munkáltatói adóterheket. Varga Mihály korábban azt mondta, elérhető, hogy a munkaadói járulékterhek a következő ciklus végéig a régióban nálunk legyenek a legalacsonyabbak.

A Modern Városok program után a 2018-ban meg kell hirdetni a Modern Falu programot, aminek a lakhatási körülmények javítása áll majd a középpontjában. Nem akarják, hogy mindenki beköltözzön a városokba.

"Meg kell építenünk Közép-Európát"

Meg kell építenünk Közép-Európát - gazdasági értelemben is - hangsúlyozta Orbán Viktor, kifejtve: a régió úgy lett megépítve, hogy gazdaságilag csak közép-európai országok vannak, gazdasági térség nincsen. Ennek az az oka, hogy észak-déli irányban nincsenek meg az összeköttetések, amelyek egy gazdasági térséggé tenné a régiót.

Észak-déli összeköttetés például

a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése.

Fontosnak tartja, hogy legyen Budapest-Varsó gyorsvasút is, amivel 12 óra helyett 4 órára csökkenne a menetidő.

Tárgyalnak a Budapest-Kolozsvár vonalról, amit a románok Bukarestig akarnak kiépíteni.

Miskolc-Kassa autópályának el kell készülnie.

Pécs irányába legalább egy, de inkább két ágon elérjék a horvát határt.

Ezek a feladatok hárulnak a közép-európai gazdasági régió kialakításában Magyarországra - összegzett Orbán Viktor.

Végül azt kérte a jelenlévőktől, hogy segítsék megvédeni az országot, rajtuk is múlik, hogy idegen gazdasági érdekeket képviselő bábkormány vagy független nemzeti kormány fogja vezetni Magyarországot.

