Összehívták az Idősek Tanácsát - húsvéti ajándékot kaphatnak a nyugdíjasok

Az információt erősíti, hogy a Népszava értesülései szerint jövő kedden délelőtt 11 órára összehívták az Idősek Tanácsát. A tanács nevében nyilatkozó Kusovszky Imréné azt mondta ugyan, meghívót és várható napirendet nem kaptak, őt is telefonon hívták meg a tanácskozásra, de azt a hírt nem cáfolta, hogy az ülésen részt vesz Orbán Viktor kormányfő is.

A miniszterelnök bejelentést is tehet, mert korábban, 2016 novemberének végén a tanács ülésén jelentette be, hogy az inflációs tervekben szereplő 0,9 százalékos nyugdíjemeléssel szemben 1,6 százalékos következő évi emelésről döntöttek, és ekkor jelentette be azt is, hogy karácsonyra minden nyugdíjas kap 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt. 2017 októberében szintén a tanács tagjai előtt jelentette be Orbán Viktor, hogy először fizetnek nyugdíjprémiumot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!