Már 775 jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok - a nap hírei

Vasárnapig 1.641 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 775-öt már nyilvántartásba is vettek a választási bizottságok. A Fidesz-KDNP-nek 106, a Jobbiknak 89, az LMP-nek 74, az MSZP-Párbeszédnek 57, a DK-nak 46 jelöltje van. Összesen 63 jelölőszervezetnek van bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltje. Már 13 független jelöltet is nyilvántartásba vettek.

Több gyermekre van szükségünk, nem pedig migránsokra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Bicskén. A Fidesz elnöke az áprilisi parlamenti választás előtti kampánykörútján Tessely Zoltán képviselőjelölt mellett korteskedett. A kormányfő azt mondta: ha nem a bevándorlás ellen harcoló Fidesz-KDNP alakít kormányt, akkor ismét lesz menekülttábor Bicskén.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint újra kell gondolni az uniós fejlesztési pályázatokat, hogy azok valóban a magyar emberek érdekét szolgálják-e, ezért kormányra kerülve azonnal felfüggesztenék az uniós kifizetéseket. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a szövetséges pártok lakossági célú energiahatékonyságra fordítanák a forrásokat, valamint az egészségügy és az oktatás talpra állítására, a szociális biztonság növelésére.

Kormányra kerülése esetén a Demokratikus Koalíció törvénybe foglalná, hogy lakott területen csak zajvédő falakkal lehessen fejleszteni a vasútvonalakat. Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt újbudai képviselőjelöltje azt mondta: a MÁV a Ferencváros és Kelenföld közötti vasútvonal fejlesztését tervezi, így a még jobban megnövekvő éjjel-nappali teherforgalom több ezer ott élő ember életét zavarhatja.

A Jobbik szerint az elmúlt évek kormányainak arroganciája rontotta a nők és férfiak közötti különbségek csökkentésének esélyét. Varga-Damm Andrea, a párt országgyűlési képviselőjelöltje úgy ítélte meg, hogy a vezető magyar politikusok nagyképűen és lenézően kommunikálnak a női politikusokkal, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Felszámolná a lakhatási válságot és alapjoggá tenné a lakhatást az LMP – jelentette ki az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett elmondta: kormányra kerülve a többi között szociális lakásügynökséget hoznának létre, földgáz- és tűzifa-támogatási programot indítanának és bérlakásokat építenének a rászorulóknak.

Elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza ellen elkövetett támadás gyanúsítottjait - jelentette be az ukrán országos rendőrfőkapitány. Sajtóinformációk szerint a hatóságok 5 embert elfogtak, a feltételezett felbujtót körözik. Ismeretlenek kedd hajnalban gyújtották fel a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában. Senki sem sérült meg, de az épület jelentős része kiégett.

Németországban március 14-én alakulhat meg az új kormány, miután a Szociáldemokrata Párt tagsága kétharmados többséggel jóváhagyta a keresztény uniópártokkal kidolgozott koalíciós szerződést. Az SPD a következő napokban megnevezi jelöltjeit a pártnak jutó 6 minisztérium vezetésére. A pártvezetés fele-fele arányban jelöl nőket és férfiakat. Az Angela Merkel kancellár vezette CDU-nak is hat tárcája lesz. A párt által megnevezett miniszterjelöltek között is 3 nő és 3 férfi van. A CSU, amely 3 tárcát kap, holnap (hét) jelenti be, hogy kikből lehetnek miniszterek.

A brit miniszterelnök szerint a londoni City pénzügyi központja nem működhet olyan szabályozási rendszerben, amelyet máshol alakítanak ki. Theresa May kijelentette: ha Nagy-Britannia az uniós tagság megszűnése után is a szolgáltatásnyújtási engedélyek érvényesítésére törekedne, akkor olyan előírásokat kellene betartani, amelyeket mások határoznak meg. A londoni pénzügyi szolgáltató cégek éppen attól tartanak, hogy az egységes közösségi piac elhagyása után elveszíthetik az euróövezeti piacokra szóló jogaikat.

Olaszországban az ügyészségi vizsgálat szerint szívroham okozta a Fiorentina labdarúgójának a halálát. A csapatkapitány Davide Astorira a mérkőzésre készülő társai találtak rá udinei szállodai szobájában. A tragédia miatt az olasz labdarúgó liga elhalasztotta a vasárnapra tervezett összes bajnoki mérkőzést.

