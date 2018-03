Új részletek derülnek ki a kommunista hatalomgyakorlásról

Adatbázisban mutatja be a kommunista állampárt megyei funkcionáriusait a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) közös projektjében. Párt-Állam-Párt címmel a két intézmény olyan internetes felületet hoz létre, amely összegyűjti és közreadja a kommunista állampárt - Magyar Dolgozók Pártja (MDP), majd Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) - helyi párttitkárainak és vezetőinek nevét, karriertörténetét.

Az adatbázis élesítését június 14-re tervezik, ugyanis ez egy fontos évforduló a pártállami időszaki kiépítésében: 1948-ban ezen a napon jött létre az MDP a szociáldemokrata párt bekebelezése és az MKP-val való egyesülés révén – mondta a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa.

Tóth Judit kiemelte: a projektben a megyei levéltárak bevonásával arra vállalkoztak, hogy a vidék Magyarországát és a kommunista hatalomgyakorlás módszereit a pártfunkcionáriusok működésén keresztül mutassa be.

Az adattár négyezer állampárti funkcionáriusra, a kommunista diktatúra időszakának helyi pártpolitikusaira, a megyei pártelit legfontosabb tisztséget betöltőkre, karrierjük fontosabb állomásaira, a többi között pártfunkciójukra, munkahelyükre, munkakörükre, előléptetésükre, kitüntetéseikre vagy pártbüntetéseikre vonatkozó adatokat tartalmaz. Kiderül, hogy a megyei, járási titkárok, osztályvezetők mikor és hol töltötték be a pozíciókat.

Példaként említette, hogy Czinege Lajost sokan honvédelmi miniszterként ismerik, de kiderül, hogy karcagi városi titkárként kezdte pályafutását, Szolnok megyében különböző funkciókat töltött be, és innen került be az országos politikába. Találtak adatokat a kulturális élet irányítójáról, Aczél Györgyről és Cservenka Ferencnéról, az MSZMP KB tagjáról is.

Az adatok a www.paap.hu honlapon lesznek elérhetőek.

