Itt az új riasztás, nagy terület veszélyben

A figyelmeztetés többórás ónos eső várható, és a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 330 saját munkagéppel dolgozik az érintett területeken, de ónos eső idején a síkosságmentesítési munkákat nehezebben láthatja el a társaság, mivel a csapadék folyamatosan lemossa a burkolatra kijuttatott sót. A munkagépek és szakemberek is 12 órás váltott műszakokban, folyamatos végzik a síkosságmentesítési feladatokat, csak pénteken eddig közel 8400 tonna sót és 517 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki, valamint az ónos esővel intenzívebben érintett területeken kőzúzalékot is alkalmaztak érdesítésként. A fentiek miatt ugyanakkor az ónos esővel érintett területeken jelenleg is többnyire síkos útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.

A társaság arra kéri az ónos esővel érintett területeken közlekedőket, hogy ha tehetik, az ónos eső elálltáig ne induljanak útnak, ha halaszthatatlan utazásuk van, előtte mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról. A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!