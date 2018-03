Lázár: kampányshow az Elios-ügy

Az alkotmánybíróságtól vár választ a kormány arra, hogy jóváhagyhatja-e az unió migrációs kvóta javaslatát. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy négypontos alkotmányértelmezést kér az igazságügyi miniszter a testülettől. A négy kérdés azt járja körbe, hogy joga van-e Magyarországnak lemondania arról a jogáról, hogy meghatározza, hogy az országban kik élnek, kik léphetnek be, kik határozza meg az ország etnikai összetételét.

Bejelentette azt is, megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a menekültügyi helyzet kezelésére elköltött egymilliárd euró egy részét hogyan tudjuk behajtani az Európai Unión. A pénzt be akarjuk hajtani – mondta Lázár János. A magyar tárgyalódelegációt Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára vezeti. Később Lázár azt mondta, 500 millió euróval is elégedett lenne a kormány.

A kabinet úgy döntött, hogy továbbra is részt vesz az ENSZ migrációs javaslatcsomagjáról szóló tárgyalássorozaton, és

a fenntartásaikat egy 12 pontos, a migrációt ellenző dokumentum formájában fogják benyújtani

– emelte ki. A kabinet azt javasolja, hogy az ENSZ ne vezessen be kötelező előírásokat tagjainak a bevándorlással kapcsolatban. A miniszter felhívta a figyelmet a NATO előrejelzésére, amely szerint 2020-ig 60 millió ember indul meg Európa felé, vagyis Nyugat-Európa bevándorlóövezetté válik.

A miniszter úgy fogalmazott, az április 8-i parlamenti választás után két lehetőség van: vagy Orbán Viktor miniszterelnök, vagy Soros György emberei alakítanak kormányt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta: a választás arról szól, hogy "meg tudjuk-e védeni Magyarországot a bevándorlástól".

Lázár János szerint az elmúlt években a Fidesz-KDNP megtett mindent az ország megvédéséért, a nemzeti érdek képviseletéért.

A politikus kitért a vasárnapi hódmezővásárhelyi - az ellenzék által támogatott jelölt győzelmét hozó - polgármester-választásra is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: a versengés ideje véget ért, most az együttműködés ideje következik. A helyi Fidesz kész részt venni a városépítő munkában - mondta a térség országgyűlési képviselője, a város volt polgármestere.

A kormányinfón megjelent Harangozó Tamás, az MSZP képviselője, aki átadott két OLAF-jelentést Lázár Jánosnak, jelezve, hogy azokról kellene beszélnie. A miniszter kérte a szocialista politikust, hogy üljön le, és várja meg a választ, de ezt nem tette meg. Később kampányshow-nak minősítette az Elios-ügyet.

Van tartalék

Ha a hideg idő tovább tart, akkor is rendelkezünk elegendő gáztartalékokkal – mondta Lázár János. Jelenleg 2,3 milliárd köbméretnyi földgáz van betárolva a magyar tárolókba, ez a tartalék 100 napra is elegendő a lakossági felhasználóknak.

A magyar kormány nem hagyhatja, hogy akár csak egyetlen magyart is megfélemlítsenek Kárpátalján - jelentette ki Lázár János a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát ért támadás ügyében. Megerősítette, hogy a kabinet úgy döntött, biztosítja a székház helyreállításának költségeit.

Lázár János közölte: a kormányt aggodalommal tölti el, hogy egy hónapon belül ez már a második olyan súlyos atrocitás volt, amelyet magyar sérelemre követnek el Kárpátalján.

