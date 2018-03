Hosszú távon garantált a lakosság gázellátása - a nap hírei

Az ország gáztartalékai a lakossági ellátást akár száz napig fedezik a hideg idő ellenére is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a rendkívüli hidegben 90 százalékos a hajléktalanellátó helyek kihasználtsága. Lázár János azt is hangsúlyozta: kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás. A miniszter a migrációról szólva azt mondta: a kormány 12 pontos javaslatot fogadott el az ENSZ migrációs csomagjáról és ezt a világszervezet közgyűlése elé terjeszti. A magyar tervezet a migráció veszélyeire hívja fel a figyelmet. Elmondta azt is, hogy az Alkotmánybíróságtól kért állásfoglalást a kabinet az unió migrációs kvótajavaslata ügyében, a többi között arra vár választ, hogy a kormány lemondhat-e arról, hogy meghatározza, kik lépnek be az országba.

Visszaküldte az államfő a margitszigeti teniszközpont építéséről szóló törvényt. Áder János álláspontja szerint a jogszabály hatástanulmányokkal nem igazolt, nem kellően előkészített, garanciák nélkül enged eltérést számos törvénytől, veszélyezteti a Margitsziget természetvédelmi és kulturális örökségi jellegét, valamint az alatta lévő ivóvízbázist. A tervezetet február 19-én egyéni képviselői indítványként nyújtotta be Szűcs Lajos fideszes képviselő, a magyar teniszszövetség elnöke, és a törvényt másnap kivételes eljárásban el is fogadta a ház. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta: a kormány ebben a formában nem támogatja a Margitszigetre tervezett teniszstadiont.

A nemzeti kisebbségek elleni újabb támadásként értékelte az ukrán alkotmánybíróság döntését a 2012-es nyelvtörvény megsemmisítéséről a magyar külgazdasági és külügyminiszter. A lépést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is elítélte. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a kisebbségek hivatalosan is használhatták anyanyelvüket ott, ahol arányuk elérte a 10 százalékot.

Ismét megdőlt a nappali hidegrekord. Kékestetőn mínusz 11,7 Celsius fok volt, a korábbi rekordot mínusz 10,2 fokot 1963-ban mérték. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök reggeli adatai szerint a meteorológiai tavasz első napján hajnalban többfelé mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebbet, mínusz 24,6 Celsius-fokot a Baranya megyei Sátorhelyen mérték.

Kiírták a pályázatot a 3-as metró meghosszabbítására. A közbeszerzési hirdetmény szerint a tender győztese 3 milliárd forintért tervezheti a vonal meghosszabbítását - írja az Index. A terveknek négy új állomást kell majd tartalmazniuk. Ha meglesz a meghosszabbításhoz szükséges 120-130 milliárd, 2021 után elkezdhetik az építést.

Nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP, valamint a Demokratikus Koalíció országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság. A Fidesz-KDNP mind a 106 egyéni választókerületben állított jelöltet, és valamennyit már nyilvántartásba is vették. A Demokratikus Koalíció listáján 145 jelölt szerepel. Közben újabb hét nemzetiségi országos listát vett nyilvántartása az NVB, ezzel kilenc nemzetiségnek szinte biztosan lesz szószólója az új Országgyűlésben.

Egyedül ünnepel az LMP március 15-én, és nem vesz részt az MSZP- és a DK által szervezett rendezvényen - mondta a hvg.hu-nak a párt sajtóosztálya. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje február közepén hívta közös ünneplésre az általa demokratikusnak nevezett ellenzéki pártokat. Úgy vélte: a közös ünneplés nem jelenti az önállóság feladását, csak annyit, hogy együtt mondják ki: változásra van szükség Magyarországon.

A Jobbik azt ígéri, hogy 5 százalékra csökkenti a tűzifa forgalmi adóját és új számítási rendszerrel szavatolja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. Sneider Tamás, az ellenzéki párt alelnöke elmondta azt is, hogy a Jobbik 50 százalék fölötti parlamenti arány megszerzésére készül. Megerősítette, hogy az LMP-vel és a Momentummal a választás után készek együttműködni, azonban továbbra sem nyitottak baloldali pártok javára visszalépni.

Jogerősen nyilvántartásba vették képviselőjelöltként Czeglédy Csabát, ezért az ügyészség megszüntette a több mint 6 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított politikus előzetes letartóztatását. Czeglédy Csaba Vas megye egyes számú választókerületében indul független jelöltként. Emiatt mentelmi jog illeti meg. A Csongrád Megyei Főügyészség ugyanakkor kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését.

Visszalépett a katalán elnökjelöltségtől Carles Puigdemont. Az október végén leváltott vezető Twitter-oldalán tette közzé videóüzenetét. A továbbra is Brüsszelben tartózkodó politikus utódjául Jordi Sánchezt nevezte meg, aki pártja, az Együtt Katalóniáért választási listájának második helyén jutott be a katalán parlamentbe a december 21-i választáson. A politikus hónapok óta előzetes letartóztatásban van, mert Madrid szerint ő is kiemelt szerepet játszott Katalónia elszakadási kísérletében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!