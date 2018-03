"A Brexit nem katasztrófa" - hetilapszemle

A Figyelőnek Vaclav Klaus korábbi cseh elnök nyilatkozott. A HVG a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztást elemzi, a Heti Válasz pedig Hegyi-Karabah életét mutatja be.

A Figyelő interjút készített Vaclav Klaus korábbi cseh elnökkel készített interjút, aki szerint a kommunizmusban a vasfüggönytől szerettünk volna megszabadulni, nem pedig a határoktól. Vaclav Klaus szerint a brit uniós kilépés nem katasztrófa, ráadásul a szigetország akkor sem tudta ellensúlyozni a német hegemóniát, amikor még teljes jogú tagja volt az Európai Uniónak. Politikai értelemben ma talán Párizs erősebb, mint Berlin – fogalmazott Vaclav Klaus, aki szerint a Visegrádi Négyek nem lesznek képesek együttesen megnyilvánulni a német érdekekkel szemben, és a leggyengébb láncszem Csehország lesz.

A Heti Válasz a kaukázusi Hegyi-Karabah életét mutatja be. A cikkből kiderül: 30 éve élnek az egyik legsúlyosabb posztszovjet konfliktusban anélkül, hogy diplomáciailag elismernék őket. Az Örményország és Azerbajdzsán közti területen tinédzserek harcolnak az Örményországhoz csatlakozásért. A Heti Válasz újságírója bejárta a területet és megtudta: a hegyi-karabahi külügyminiszter szerint Magyarországnak bocsánatot kellene kérnie az örmény katonatársát megölő azeri baltás gyilkos kiadatása miatt.

A HVG a hódmezővásárhelyi polgármester választás eredményeit elemezve azt írja: Márki-Zay Péter győzelméhez nem a pártok összefogása, hanem azok háttérbehúzódása kellett. A lap szerint a protestszavazók nemcsak a Fideszre, de Lázár Jánosra is nemet mondtak. A számok azt mutatják: most sem szavaztak többen a győztes jelöltre, mint a 2014-es választáson a vesztes oldalon, azonban ezek a szavazatok most összeadódtak.

