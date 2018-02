Új részletek a veronai busztragédia ügyében

A L'arena nevű újság arról számolt be, hogy az Olaszországba utazott magyar szakértők is a biztonsági korlát hibáit hozták fel a 17 halálos áldozatot követelő baleset egyik legfőbb okaként. Míg korábban csak két ember ellen vizsgálódtak az olasz hatóságok, most már öttel szemben. Így a buszsofőr mellett az ügy szereplője lett Alberto Brentegani, a Brescia–Padova autópályaszakasz felügyelője, az autópálya üzemeltetője, valamint a biztonsági korlát tervezője és tesztelője is – olvasható a Blikkben.

Úgy tudni, hogy az utazásért és a karbantartásért felelős emberek irodájában házkutatást tartottak. A bíróság és a szakértők azt vizsgálják meg, hogy a felhasznált anyagok meg­felelő minőségűek vol­tak-e,­ a védőpálya és a felüljáró építése, a szabályozások­ betartása, az útkarbantartás és a munka kivitelezése rendben zajlott-e.

“A busz defektet kapott egy „ott felejtett”, bebetonozott vaselem felálló talpcsavarjaitól” – állítja egy neve elhallgatását kérő magyar szakértő, aki korábban arról is beszélt, a szalagkorlát nem terelte, hanem roncsolta a járművet, majd nekivezette a pillérnek. A szakember, akinek dokumentációja a veronai ügyészség asztalára is odakerült, arra is felhívta a figyelmet, hogy a tüzet egy kidöntött villanyoszlop miatti rövidzárlat okozhatta.

Az olaszok úgy vélik, a tűz akkor keletkezett, amikor a busz a pillérnek ütközött. A vizsgálatok szerint az illegálisan beszerelt üzemanyagtank nem játszott szerepet a tragédiában.

