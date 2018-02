Török Gábor: nem a Fidesz bukott meg

Török Gábort meglepte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredménye.

„Látom, vannak, akik már úgy emlékeznek, hogy ők számítottak erre az eredményre, de én nem találkoztam előzetesen ilyen emberrel. Ráadásul a politika háttérvilágából volt ismeretem arról, hogy ki mit mér. Két, ellentétes oldalon dolgozó kutatóintézet felméréséről is tudok, és mindkettő 60 százalék fölötti Fidesz-többséget regisztrált, igaz, egyikük a válaszmegtagadók magas aránya miatt jelezte, hogy akár meglepetés is lehet. Tehát az alapján, amit tudni véltünk Hódmezővásárhelyről, és amit a felmérések jeleztek, talán azt lehetett gondolni, hogy 40 százalék fölé kerül az ellenzéki jelölt, esetleg megszorítja a riválisát, de hogy ilyen fölénnyel nyer, az teljes képtelenségnek látszott” - mondta a politikai elemző a 24.hu-nak adott interjúban.

Török Gábor szerint a legfontosabb tanulság az, hogy a kutatási eredményekkel a szokásosnál is óvatosabban kell bánni.

„A Fidesz a 2014-es parlamenti választáson 43 százalékot szerzett Hódmezővásárhelyen, azaz az országos átlagát hozta. A mostani 41,5 százalékos eredmény azt jelzi, hogy nagyjából most is itt tarthat. Ehhez képest az országos kutatások rendre 50 százalék fölé mérik a kormányzó pártot, tehát valami nem stimmel, és ez benne is volt a levegőben, maguk a kutatók is többször óvatosságra intettek. A Fidesz eredményét már 2010-ben és 2014-ben is túlbecsülték, és ahogy egy párt egyre több időt tölt a hatalomban, úgy egyre nagyobb ennek a kockázata” - emelte ki.

Az elemző hangsúlyozta, mivel Márki-Zay Péter az ellenzék támogatásával indult, az ellenzéknek vannak tartalékai – ha olyan jelöltek mögé áll be egységesen, mint Márki-Zay Péter.

„Ha az ellenzék hasonló helyzeteket tud előállítani, egyszerűsíteni tudja a képletet, akkor a körzetek jelentős részében nem esélytelen” - tette hozzá,

Török Gábor szerint nem a Fidesz van rossz állapotban – hiszen nem vesztett szavazókat –, hanem a Fidesz hatalmát eddig biztosító centrális erőtér.

„Nem a Fidesz bukott meg, hanem ez a centrális erőtér ingott meg.

Nem Hódmezővásárhelyen ingott meg, hanem országosan, de a mostani választás a korábbi időközikhez hasonlóan egy újabb példáját adta ennek. Ez tagadhatatlanul új helyzet 2014-hez képest” - fejtette ki.

Az elemző úgy vélte, a Fidesz érdeke az lenne, ha vereség minél előbb lekerülne a napirendről.

„Egy választási kampányban nincs olyan pofon, ami jókor jönne,

ez hülyeség. A legnagyobb hiba, amit valaki elkövethet egy kampányban, épp az, ha elkezd a stratégiáján bütykölni. Gyakran még a rossz stratégia folytatása is jobb, mint a látványos stratégiaváltás, ami csak bizonytalanságot okoz, összezavarja a választókat. A legártalmasabb, amit most látunk: az eredmény csócsálása.”

Török Gábor kiemelte: a hódmezővásárhelyi választás legfontosabb lélektani hatása az, hogy maguk az ellenzéki szereplők érzik úgy, hogy új helyzet van. Korábban az együttműködés veszélyeit látták, az elvesztett kampánytámogatást, az elvesztett töredékszavazatokat, most viszont az a felismerés, hogy ha valamilyen módon együttműködnek, több mandátumuk lesz – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, hogy visszalépések nélkül sem esélytelen a Fidesz kétharmados többségének a megakadályozása, de ha a pártok komolyan gondolják, hogy kinyílt a lehetőség az abszolút többség megakadályozására, akkor ehhez legalább 40-50 helyen a hódmezővásárhelyihez hasonló helyzetet kellene teremteniük.

Török Gábor szerint az ellenzék számára az jelent veszélyt, hogy a nagy külső nyomás már a következő hat hétben a másik hibáztatásához vezet.

„Ha a választás vége kudarc lesz, a választók nagyon megbüntetik majd ezeket a politikai erőket, akkor tényleg lehet ellenzékváltó hangulat. Ha az áprilisi eredménnyel választóik elégedetlenek lesznek, elképzelhető, hogy a jelenlegi struktúra nem marad meg, a választók új politikai erők felé tájékozódnak majd. Ebből a szempontból a hódmezővásárhelyi siker veszélyt is jelent nekik, mert magasabbra került a léc” - jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy szerinte mit tenne egy ilyen helyzetben Orbán Viktor ellenzéki politikusként.

„Ha most kicserélnénk az MSZP-t és a Fideszt, Orbán szerintem képes lenne elmagyarázni, miért fontos a Jobbikkal és még a DK-val is együttműködni ebben a helyzetben, és létrehozná a mandátumainak maximalizálására alkalmas konstrukciót. És nagy bajban lenne a kormánypárt. Nekem úgy tűnik, mintha a mai ellenzéki vezetők nem bíznának abban, hogy maguk képesek lennének elmondani, értelmezni ugyanezt a saját szavazóiknak, támogatóiknak és párttársaiknak” - mondta az interjúban.

Török Gábor szerint az ellenzéki pártok akár az utolsó pillanatban is megegyezhetnek az egyéni visszalépésekről, és még most is 95-110 fideszes mandátumot jósol.

