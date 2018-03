Egyszerűbb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése - a nap hírei

Egyszerűbb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése március 15-étől a ma kihirdetett rendeletmódosítások után- erősítette meg a családügyekért is felelős államtitkár. Novák Katalin az InfoRádióban megismételte: az igénylőknek az összes dokumentum beszerzése helyett elég lesz büntetőjogi felelősségi nyilatkozatot tenniük. Hozzátette: rövidülnek az ügyintézési határidők, a már megkezdett otthonbővítésekre is lehet támogatást kérni, továbbá feltételekkel a tb-jogviszony nélküli magyar családok is kaphatnak támogatást.

Kormányzati segítséget ajánlott Orbán Viktor miniszterelnök Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének, miután kedd hajnalban ismeretlenek felgyújtották a szervezet irodáját Ungváron. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EBESZ főtitkárával egyeztetett telefonon az ügyben és megismételte Magyarország javaslatát, hogy Kárpátalján is teremtsék meg az EBESZ speciális megfigyelő missziójának állandó jelenlétét.

Az utóbbi hetektől eltérően most részt vettek a kormánypárti politikusok a parlament nemzetbiztonsági bizottsága ülésén, de megakadályozták az ellenzéki javaslatok, a többi között az Elios ügy napirendre vételét. Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke úgy fogalmazott: a miniszterelnöktől és a belügyminisztertől írásban vár választ a magyar közéletet érdeklő kérdésekre. Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke a többi között arról beszélt: semmilyen bevándorlással összefüggő kérdésről nem tárgyalnak Szél Bernadett, az LMP társelnöke jelenlétében.

Az MSZP-Párbeszéd szerint egészségügyi vészhelyzet van Magyarországon, ezért legalább 50 százalékkal meg kell emelni a szakdolgozók bérét. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnökének ismertetése szerint ez 200 milliárd forintba kerülne, amit a két párt a köztévé finanszírozásából, a paksi bővítésből és a különleges kormányzati kiadásokból fedezne. Hozzátette: erről költségvetési törvénymódosítást is benyújtott az MSZP-Párbeszéd.

Tisztességes béreket és munkafeltételeket, a szakszervezeti jogok visszaállítását, valamint új sztrájktörvényt ígért kormányra kerülése esetén az LMP miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett a Magyar Szakszervezeti Szövetség vezetőivel tartott találkozó után azt mondta: a megfelelő béreket szolgálná a többkulcsos adó bevezetése. A politikus család- és munkavállaló-barát munka törvénykönyvet is kilátásba helyezett, és foglalkozna a nők és férfiak közötti bérkülönbséggel is.

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékleteit jelezte előre Magyarország jelentős részén szerda éjjelre és csütörtök hajnalra a meteorológiai szolgálat. Az ország nagyobb részén -15 fok alatti hőmérsékletek valószínűek, a Dunántúl délnyugati, nyugati megyéiben és az Északi-középhegység völgyeiben -20 fok alatti hőmérsékletek várhatók. Csütörtökre is az ország jelentős részére adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat a rendkívüli hideg miatt. Európa számos országában csütörtöktől újabb hidegfrontot várnak, miközben Rómában már meleg levegő érkezik sok esővel. Franciaországban és Spanyolországban is enyhülés várható.

Újabb 5 évre Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetője. A poszt betöltésére tavaly decemberben írt ki pályázatot a minisztérium. A posztra egyedüli jelentkező vezető pályamunkájának elbírálása után nyerte el ismét az intézmény vezetését. Az újabb megbízatás július elsejétől érvényes.

Megújította a Közép-európai Egyetem intézményi akkreditációját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Rüll Ildikó sajtóreferens ismertetése szerint a testület kiemelte az intézmény eredményeit a kutatás és tehetséggondozás terén, valamint a magyar és amerikai felsőoktatási rendszerek között betöltött összekötő szerepét.

Jogerősen felfüggesztett börtönt kapott Fürst György volt 6. kerületi szocialista alpolgármester az Andrássy úti ingatlanok ügyében. A vádirat szerint Fürst György és társai több száz millió forintos hűtlen kezelést követtek el azzal, hogy 2004-ben versenyeztetés nélkül, áron alul adták el az Andrássy út 3., illetve 47. szám alatti műemléki ingatlanokat. A jogerős ítélet indoklása szerint az első fokon eljáró bíróságnak nem sikerült bizonyítania, hogy a volt alpolgármester haszonszerzési céllal követte el tettét.

Csütörtökön, március elsején kerülnek forgalomba az új ezer forintos bankjegyek, a régiekkel október végéig lehet fizetni. A megújított címletek fokozatosan jelennek meg a készpénzforgalomban, elterjedésük néhány hónapon belül várható, novembertől pedig már csak ezekkel lehet fizetni.

Továbbra is Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló a Forbes magazin rangsora alapján. A második helyen a túraautó világbajnokságon ezüstérmes Michelisz Norbert áll. Őt a párosban WTA-világbajnok Babos Tímea és a US Openen nyolcaddöntős Fucsovics Márton teniszező követi.

A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság egységét fenyegeti a Brexitről szóló brüsszeli jogi tervezet Észak-Írországra vonatkozó része. Theresa May arra hívta fel a figyelmet: a javaslat az Ír-tengerre - vagyis Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé - helyezné át a vámhatárt. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója azt mondta: Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a Brexit után is biztosítani kell a határellenőrzés nélküli forgalmat.

